Au moins 21 morts après le déraillement d'un train en Iran

Au moins 21 personnes sont mortes mercredi après le déraillement d'un train avec près de 350 passagers qui a heurté une excavatrice dans une région désertique du centre de l'Iran, les autorités parlant d'"erreur humaine".

"Vingt et une personnes ont trouvé la mort dans l'accident", a affirmé mercredi soir le chef des services d'urgence de la province de Yazd, Ahmad Dehghan, cité par la télevision d'Etat IRIB.

Le responsable des opérations de sauvetage, Mehdi Valipour, a déclaré que cinq des onze wagons du train avaient déraillé. Selon IRIB, l'accident s'est produit dans une zone désertique près de Tabas, à 900 km au sud-ouest de Téhéran. Le drame est survenu sur la ligne reliant les villes de Machhad et Yazd.

"Le train, qui transportait 348 passagers, a déraillé après avoir heurté une excavatrice" qui se trouvait près des rails, a déclaré Mir Hassan Moussavi, responsable adjoint des Chemins de fer de la République islamique. L'accident s'est produit à 05H30 locales (01H00 GMT).

More than a dozen people were killed and injured when a train derailed near Tabas after hitting an excavator, state media reported. A handout picture made available by the Iranian Red Crescent on June 8, 2022 shows a train derailed after hitting an excavator near the central Iranian city of Tabas, on the line between the cities of Mashhad and Yazd. ( Croissant-rouge iranien / - )