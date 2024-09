Au moins 101 morts et 64 disparus dans les inondations au Népal

Des habitants réfugiés sur un toit alors que leur quartier est submergé par les eaux après le débordement de la rivière Bagmati à Katmandou, le 28 septembre 2024 ( AFP / PRAKASH MATHEMA )

Au moins 101 personnes sont mortes et 64 sont portées disparues au Népal, à la suite des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes, notamment dans la capitale Katmandou, selon un nouveau bilan annoncé par la police dimanche.

De grandes parties de l'est et du centre du pays himalayen sont inondées depuis vendredi. Des rivières ont connu des crues soudaines, provoquant de nombreux dégâts et pertes en vies humaines.

"Le bilan est de 101 morts et 64 personnes sont portées disparues ce matin", a déclaré dimanche à l'AFP le porte-parole de la police, Dan Bahadur Karki.

"Il est probable que le bilan s'alourdisse au fur et à mesure que notre mission de recherche et de sauvetage progresse dans les zones touchées", a-t-il ajouté.

Un adolescent marche, des affaires à la main, dans une rue inondée après le débordement de la rivière Bishnumati à Katmandou, le 28 septembre 2024 ( AFP / PRAKASH MATHEMA )

Le précédent bilan de la police samedi faisait état d'au moins 59 morts et 44 disparus.

Plus de 3.000 personnes ont été déployées pour participer aux opérations de sauvetage à l'aide d'hélicoptères, de bateaux à moteur ou pneumatiques.

La vallée de Katmandou a enregistré 240 millimètres de pluie en 24 heures, entre vendredi et samedi matin, a indiqué l'agence météorologique népalaise au journal Kathmandu Post.

Il s'agit des précipitations les plus importantes relevées dans la capitale népalaise depuis au moins 1970, selon cette agence.

- "Dévastation" -

Face aux importantes pluies, les autorités avaient mis en garde contre les crues soudaines de rivières.

Celles de Katmandou ont débordé, inondant les maisons et véhicules proches des berges.

Des habitants tentent de progresser dans l'eau après le débordement de la rivière Bishnumati à la suite de fortes pluies à Katmandou, le 28 septembre 2024 ( AFP / PRAKASH MATHEMA )

Certains rescapés se sont réfugiés sur les toits des immeubles, d'autres ont pris la fuite en progressant difficilement dans l'eau boueuse.

"Ca fait peur. Je n'avais jamais vu une telle dévastation", avait confié samedi Mahamad Shabuddin, 34 ans, propriétaire d'un atelier de réparation de motos, tout près de la rivière Bagmati en crue.

Dans l'ensemble du pays, près de 3.300 personnes ont été secourues par les équipes de secours depuis vendredi.

Les glissements de terrain ont bloqué plusieurs autoroutes reliant la capitale au reste du pays, laissant des centaines de personnes en difficulté.

Les vols intérieurs ont repris dimanche matin à destination et en provenance de Katmandou, après leur interruption complète depuis vendredi soir en raison de la situation météorologique. Plus de 150 départs ont été annulés.

Les moussons de juin à septembre provoquent chaque année des morts et des destructions dans toute l'Asie du Sud, mais le nombre d'inondations et de glissements de terrain mortels a augmenté ces dernières années.

Les experts affirment que le changement climatique a aggravé leur fréquence et leur intensité.

Plus de 260 personnes sont mortes cette année au Népal dans des catastrophes naturelles liées aux pluies.

En juillet, un glissement de terrain sur une route du district de Chitwan (centre) avait précipité deux bus avec 59 passagers à bord dans une rivière. Trois personnes avaient pu s'en sortir vivantes, mais les autorités n'avaient pu récupérer que 20 corps, une crue entravant les recherches.