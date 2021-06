Au moins 10 morts dans l'effondrement de l'immeuble en Floride, les questions s'accumulent

Des secouristes fouillent les décombres d'un immeuble effrondré à Surfside en Floride, le 27 juin 2021 ( AFPAFP / Giorgio VIERA )

Cinq jours après l'effondrement d'un immeuble près de Miami, le bilan s'est alourdi à 10 morts lundi, les recherches désespérées se poursuivant pour retrouver 151 personnes manquantes dans les décombres tandis que les questions se faisaient de plus en plus pressantes sur les causes de la tragédie.

"Ce matin nous avons trouvé un autre corps. Ce qui porte le bilan à 10", a annoncé Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade, lors d'une conférence de presse.

"Les opérations de secours continuent", a-t-elle ajouté. "Notre priorité est de retrouver des gens."

Des centaines de secouristes du comté de Miami-Dade, appuyés de renforts venus de tout l'Etat de Floride et même d'Israël et du Mexique, s'activent sans relâche à Surfside, au sud-est des Etats-Unis, sur le site du bâtiment de douze étages Champlain Towers, qui s'est effondré dans un nuage de poussière jeudi avant l'aube.

Huit corps ont pu être identifiés et 151 personnes sont toujours portées disparues, parmi lesquelles au moins 29 latino-américains issus d'Argentine, de Colombie, du Paraguay, du Chili et de l'Uruguay.

Deux grandes grues sont utilisées pour retirer prudemment les débris. Les pompiers qui travaillent dans la chaleur et l'humidité sont épaulés par des technologies de recherches par l'image et par le son pour localiser des poches d'air avec d'éventuels survivants, même si l'espoir s'amenuise à mesure que les jours passent.

"Nous devons chercher dans un énorme amas de gravats d'une façon méthodique et stratégique", a expliqué à l'AFP Maggie Castro, membre de l'unité de recherches et de secours des pompiers de Miami-Dade.

Le bâtiment n'est pas tombé à la verticale mais "dans toutes les directions", a-t-elle précisé.

"Il y aura une enquête poussée et complète sur les raisons qui ont conduit à cette tragédie. Nous allons faire toute la lumière sur ce qui s'est passé", a assuré Daniella Levine Cava.

Pour les familles, qui attendent dans l'angoisse et ont érigé un mémorial de fortune devant le site, le besoin d'explications se fait en effet de plus en plus urgent.

"Les immeubles ne s'effondrent pas comme ça en Amérique", a souligné dimanche lors d'une conférence de presse Charles Burkett, maire de Surfside.

Un rapport portant sur l'état de l'immeuble avait noté dès 2018 des "dommages structurels majeurs", ainsi que des "fissures" dans le sous-sol du bâtiment, selon des documents publiés vendredi soir par la ville de Surfside.

"L'imperméabilisation sous les abords de la piscine et la voie d'accès pour les véhicules, (...) est au-delà de sa durée de vie et doit donc être complètement retirée et remplacée", a écrit dans ce document l'expert Frank Morabito, réclamant des réparations "dans un délai convenable", sans toutefois relever de risque d'effondrement.

Des travaux de mise aux normes du bâtiment estimés à près de 12 millions de dollars devaient ainsi débuter peu de temps avant la catastrophe et le toit était en réparation, selon plusieurs responsables.

Les images d'une vidéo de surveillance montrant l'écroulement semblent aussi indiquer une faiblesse en bas de la structure, au niveau du parking ou des premiers étages, selon des experts interrogés par le New York Times.

Une résidente du Champlain Towers aurait par ailleurs aperçu depuis son balcon la formation d'un trou près de la piscine, selon son mari qui était au téléphone avec elle, rapporte le journal.

La maire du comté de Miami-Dade a assuré que la ville n'était pas au courant de cette étude mais qu'un audit de l'immeuble et de l'ensemble des bâtiments construits il y a plus de 40 ans allait être réalisé dans les 30 prochains jours.

L'attention s'est aussi portée sur une autre étude conduite en 2020 qui a montré que le Champlain Towers, construit en 1981, avait subi un affaissement d'environ 2 millimètres par an entre 1993 et 1999.

Dans un communiqué conjoint avec son université, l'auteur du rapport a toutefois précisé que l'affaissement des sols ne causerait pas seul l'effondrement d'un immeuble.

Un bâtiment construit à la même période que le Champlain Towers et par les mêmes architectes est sous haute surveillance.

"Nous ne tirons pas la sonnette d'alarme tout de suite" a indiqué dimanche le maire de Surfside, à la chaîne CNN.

"Quand quelqu'un vous demande si son immeuble est sans danger et que vous ne pouvez pas répondre à cette question, c'est un problème", a-t-il poursuivi, précisant que des solutions de relogement seraient proposées aux habitants et que des ingénieurs procédaient à une évaluation du bâtiment.

L'enquête pour connaître les causes exactes de la tragédie durera probablement des mois.

