Au Mississippi, l'élection du premier sénateur noir en près de 150 ans se fait encore attendre

Combinaison de photos des deux candidats au siège de sénateur en jeu dans l'État américain du Mississippi, le démocrate Scott Colom (G) à Jackson le 5 novembre 2026, et la sénatrice sortante républicaine, Cindy Hyde-Smith (D) à Washington le 10 mai 2018 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Rogelio V. Solis )

Le dépouillement leur paraît interminable, mais dans le Mississippi, au coeur du Sud républicain, des habitants espèrent assister enfin à l'une des plus spectaculaires percées démocrates aux scrutins de mi-mandat : l'élection de leur premier sénateur noir en près de 150 ans.

Dans la course pour l'un des deux sièges au Sénat américain de cet État traditionnellement conservateur, dimanche, cinq jours après le vote, le candidat démocrate Scott Colom devance la sortante républicaine, Cindy Hyde-Smith, de quelque 2.500 voix à peine sur plus de 950.000 suffrages exprimés.

"L'attente est un peu stressante parce qu'on veut qu'ils annoncent les résultats. Mais les gens de l'autre camp ne sont pas forcément de cet avis", déclare à l'AFP Gregory Glass, un restaurateur de 47 ans à Jackson, la capitale, en référence aux républicains.

"Il faut attendre que chaque bulletin arrive", philosophe-t-il au sujet de cette attente, principalement due au nombre de bulletins de vote par correspondance restant à dépouiller. "Peu importe de quel côté vous êtes."

S'il s'impose dans le Mississippi, remporté de plus de 22 points par Donald Trump à la présidentielle de 2024, Scott Colom en deviendra le premier sénateur démocrate depuis 1989, et le premier sénateur noir de cet ancien État confédéré depuis 1881.

"C'est un sentiment mitigé parce que ça aurait dû arriver bien plus tôt, en particulier au Mississippi, un État qui compte une population afro-américaine aussi importante", confie Gregory Glass, qui appartient lui-même à cette communauté. "Mais cela me donne beaucoup d'espoir."

"Nous sommes enthousiastes, cela fait du bien de faire partie de quelque chose d'historique", affirme également Ebony Jones, 47 ans, gérante d'une boulangerie.

Pas de recomptage automatique

L'attente s'explique en partie par la loi du Mississippi qui autorise à compter les bulletins de vote par correspondance reçus jusqu'au 10 novembre, à condition qu'ils aient été envoyés au plus tard le jour de l'élection.

De nombreux bulletins de vote provisionnels ont également été distribués aux personnes dont le droit de voter dans le Mississippi doit encore être vérifié.

Ces bulletins, dont le nombre est également inconnu, sont en cours de dépouillement, ajoutant à l'incertitude du résultat.

"Nous sommes en train de les compter et de vérifier que chaque personne vit bien là où elle a déclaré habiter", explique Jermal Clark, un responsable des élections dans le comté de Hinds, où se trouve Jackson.

À la dimension historique de cette élection s'ajoutent des griefs personnels entre les candidats.

Cindy Hyde-Smith, élue en 2018, avait utilisé en 2023 ses prérogatives de sénatrice pour bloquer la nomination par le président démocrate Joe Biden de Scott Colom en tant que juge fédéral.

Des partisans de Donald Trump écoutent le président américain lors d'un meeting à Corinth, dans le Mississippi (sud), le 26 octobre 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le Mississippi, qui légalement doit certifier ses résultats avant le 13 novembre, est le seul État du pays à ne pas prévoir de recomptage des voix en cas de résultats serrés.

Un candidat pourrait cependant demander une intervention de la justice pour compter les bulletins de vote écartés pour irrégularités.

Plusieurs organisations nationales, dont la NAACP, principale organisation de défense des droits des personnes noires, ont envoyé des équipes dans le Mississippi pour s'assurer du bon déroulement de ce décompte des voix.

Mais le caractère laborieux du processus inspire davantage de confiance que d'inquiétude à des électeurs, comme Coretta Fraser, une gestionnaire en ressources humaines de 49 ans.

"Dans une situation où la moindre voix compte", dit-elle, "je suis vraiment impressionnée de voir combien d'organisations et d'agents électoraux conjugent leurs efforts pour garantir que chaque bulletin est pris en considération".