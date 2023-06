Au milieu des turbulences, Latecoere annonce des contrats avec Boeing

En pleine zone de turbulences, le sous-traitant aéronautique Latecoere a annoncé mardi la signature de contrats "pour la fourniture de systèmes de câblages" des versions militaires et civiles des Boeings 737 et 767 du fabricant américain.

D'après le communiqué de presse, les accords, signés en janvier pour un montant non précisé, prévoient le début de la production au troisième trimestre 2023.

L'entreprise "fournira des harnais électriques et des boîtiers de raccordement pour le programme Boeing 737, ainsi que des meubles avioniques (destinés à accueillir des équipements électroniques, NDLR) pour le Boeing 767", précise-t-elle. La prestation concerne "les versions aussi bien militaires que civiles" des deux appareils.

La production aura lieu au Mexique sur un site de Latecoere "un choix logique pour les entreprises aéronautiques et de défense basées aux Etats-Unis", a justifié le groupe.

"En tirant profit de notre présence croissante en Amérique du Nord (...) la division Systèmes d'interconnexion de Latecoere renforce sa relation commerciale avec Boeing ainsi que sa position de partenaire" stratégique pour l'avenir, revendique le directeur général délégué du groupe Greg Huttner, cité dans le communiqué.

Latecoere avait récemment annoncé prévoir de délocaliser en République tchèque et au Mexique les activités d'un de ses sites toulousains fabriquant des éléments de portes de Boeing 787.

L'annonce de ces accords survient après l'homologation ce week-end par le tribunal de commerce de Toulouse de la recapitalisation de 283 millions d'euros de la société. Sa valeur avait chuté de 14,66% à la Bourse de Paris lundi, tombant sous les 20 centimes l'action.

Très endetté, le groupe, qui fournit des aérostructures (portes et pièces de fuselage) et des câblages électriques à des clients comme Airbus et Boeing, a déjà obtenu en France l'effacement de 183 millions d'euros de prêts garantis par l'Etat (PGE).

Son principal actionnaire, le fonds américain Searchlight Capital Partners, s'est par ailleurs engagé à effectuer une augmentation de capital d'"au moins 100 millions d'euros" qui doit être lancée "au quatrième trimestre" selon le groupe, qui a déjà connu quatre restructurations ces dernières années.

En 2022, le sous-traitant a essuyé une perte nette de 127 millions d'euros malgré un rebond de 39% de son chiffre d'affaires.

Il a par ailleurs obtenu un rééchelonnement du remboursement de 85 millions d'euros de PGE "sans amortissement intermédiaire jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2027".

Malgré ses difficultés, Latecoere, qui employait près de 6.000 personnes dans le monde fin 2022, prévoit de recruter une centaine de personnes en France, selon la direction.