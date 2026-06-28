Au Mexique, les démons de l’Ángel

L’Ángel est à la fois un monument du centre-ville de Mexico mais aussi le lieu de célébration de tous les supporters du Tri qui se respectent. Plongée dans un raz-de-marée de joie à l’occasion de la victoire des Aztèques contre la Tchéquie.

« Vamos al Ángel ! Vamos al Ángel ! » Le match entre le Mexique et la Tchéquie est à peine terminé que tout le monde a la même idée en tête : aller célébrer la victoire du Tri (3-0) du côté du Monumento a la Independencia , plus communément appelé El Ángel par les habitants de la ville de Mexico. Le monument en question, une statue d’ange dorée fixée sur un gros terre-plein qui sert de rond-point, surplombe el Paseo de la reforma , les Champs-Élysées de la capitale mexicaine. Inauguré en 1910 par le président Porfirio Díaz Mori pour célébrer le centenaire de la guerre d’indépendance du pays, El Ángel , coincé entre d’énormes gratte-ciels, abrite un mausolée où reposent les héros de la patrie. Un repos tout relatif, car depuis sa construction, le monument a été frappé par plusieurs tremblements de terre, en plus d’être le théâtre de toutes les colères et joies des habitants de Mexico.

Passage obligé pour les photos de mariage et spot préféré des quinceañeras qui débarquent quotidiennement avec leurs robes de princesse pour immortaliser leur passage de l’enfance au statut de femme, la statue dorée fait aussi office de lieu de rassemblement de toutes les luttes, bonnes ou mauvaises, qui ont agité l’histoire de la capitale, et donc du Mexique. Depuis le début de la Coupe du monde, des retraités en colère, des mères de disparus, des salariés des secteurs minier et pétrochimique, des profs, et du personnel soignant ont ainsi défilé pour montrer leur colère contre le gouvernement. Ce jeudi, après la troisième victoire de leur sélection en phase de poules, l’ange doré a également accueilli plus de 300 000 hystériques du Tri sous ses ailes.…

Tous propos recueillis par JPS, à Mexico

Par Javier Prieto Santos, à Mexico pour SOFOOT.com