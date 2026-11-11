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Au match solidaire pour Christophe Gleizes, un combat universel pour la liberté de la presse
information fournie par So Foot 11/11/2026 à 21:48

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Au match solidaire pour Christophe Gleizes, un combat universel pour la liberté de la presse

Au match solidaire pour Christophe Gleizes, un combat universel pour la liberté de la presse

En un mot et cinq lettres : Merci. En ce mercredi 11 novembre, cela fait maintenant 500 jours que Christophe Gleizes est emprisonné en Algérie . En signe de soutien indéfectible envers notre collègue et ami et à l’initiative de Reporters sans frontières (RSF) et le soutien de la mairie de Paris, un match de la solidarité était organisé en fin d’après-midi au stade Emile-Anthoine entre deux équipes, chacune coachée par Rudi Garcia et Luis Fernandez.

Une équipe rouge et une équipe noire, composée de personnalités du sport, des médias et de la culture (et aussi de Maxime, frère de Christophe), se sont donc affrontés. Et verdict : victoire de l’équipe noire aux tirs au but après un match disputé (3-3). Le plus important reste bien évidemment la cause reliée à l’événement, à savoir la libération de Christophe. Ses parents ont d’ailleurs été reçus ce mercredi matin par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui a fait part de « la pleine mobilisation de la diplomatie française pour obtenir la libération sans délai. »

TJ pour SOFOOT.com

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