Au Maroc, les start-up dessinent la ville de demain

En prévision du sommet Afrique-France de juin 2020, une quarantaine de jeunes pousses africaines se sont regroupées à Casablanca le 29 octobre lors du forum Futur.e.s in Africa.

Imaginez une ville de plus de 5 millions d'habitants comme Casablanca où les voitures particulières sont partagées, les déchets organiques recyclés et la consommation d'énergie maîtrisée... Ce qui paraît inimaginable dans cette capitale économique en pleine expansion, souvent anarchique, est en train d'être dessiné par les start-up marocaines réunies à Casablanca le 29 octobre à l'occasion du forum Futur.e.s in Africa.

Pour construire la ville de demain, il faut commencer par avoir l'œil sur sa consommation. Souvent, une fuite d'eau ou d'électricité n'est suspectée qu'une fois la facture dans la boîte aux lettres. C'est fini avec la jeune start-up MSI Consulting. Mustapha Saoud, son fondateur, propose une application qui lance l'alerte en cas d'augmentation inhabituelle et localise les fuites. « Notre prototype est en phase de test, nous cherchons maintenant à le commercialiser, explique le fondateur. Nous ciblons les entreprises, les usines, les hôtels ou les établissements pour personnes âgées, car les capteurs mesurent aussi la température et l'humidité d'une pièce. »

Pour être définitivement écolo et bien campé dans l'économie circulaire, rien de tel que la construction à partir de déchets. C'est ce que proposent Houda Mirouche et Saif Eddine Laalej avec Zelig Invent, qui produit des matériaux de construction, comme des pavés, à partir de déchets plastiques. Recycler est en effet l'un des gros enjeux des villes africaines qui vont accueillir 900 millions d'urbains de plus d'ici à 2050, compte tenu de l'évolution démographique et de l'exode rural.

