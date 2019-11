Au marathon « Bourg-la-Run », trois jours pour terminer 80 jeux vidéo et récolter 30 000 euros

Les « speedrunners », capables de terminer des jeux en des temps records, se sont succédé à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine, et ont récolté des dons au profit de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière.

Il est 16 h 30, et la cloche sonne pour la dernière fois de la journée à l'école République de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). Pourtant, en ce lundi 11 novembre, on ne dénombre pas beaucoup d'enfants à courir ou à jouer dans les couloirs. Profitant de ce week-end à rallonge, ce sont plutôt des 20-30 ans qui ont investi les locaux, le temps d'un marathon de jeux vidéo, astucieusement baptisé « Bourg-la-Run ».

Cette cinquième édition a réuni quatre-vingts joueurs, ou plutôt quatre-vingts « speedrunners », chacun expert d'un jeu vidéo et capable de le terminer en un temps record : qu'il s'agisse de l'antique Castlevania sur NES, terminé en un peu plus de douze minutes, ou du tout récent remake de Resident Evil 2, bouclé en moins d'une heure.

Le retentissement du spectacle, qui s'est étalé sur trois jours, a dépassé de loin les limites de Bourg-la-Reine, son école, sa petite salle aux 84 places assisses. Les performances diffusées en direct sur Twitch ont été suivies à chaque instant par près de 10 000 spectateurs. Et en tout, les « runneurs », animateurs, commentateurs et spectateurs, ont recueilli plus de 30 712 euros de dons pendant ces trois jours, au profit de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière.

Performances insensées

Parmi les spectateurs du direct vidéo sur Twitch, Mitacoula a fait mine de s'offusquer : « les speedrunners, ils ne font rien qu'à tricher ! » Et c'est vrai que les participants à ce marathon ne jouent pas vraiment à leurs jeux vidéo comme le commun des mortels. Non seulement ils connaissent les jeux par cœur, afin de les terminer au plus vite. Mais ils connaissent surtout leurs bugs, et savent les exploiter pour passer à travers des murs, éliminer des ennemis quasi invincibles, et surtout contourner des niveaux entiers, réalisant des performances insensées.

