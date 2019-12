Au Liban, Carlos Ghosn est en terrain conquis

« Il est chez lui au Liban, à l'abri du harcèlement judiciaire et des cabales. Ici, il pourra mieux se défendre. » Ghassan Safi, chef d'entreprise d'une quarantaine d'années, ne s'embarrasse pas des zones d'ombre qui entourent la fuite rocambolesque de Carlos Ghosn et son arrivée inattendue à Beyrouth, lundi à l'aube.L'ancien patron déchu de Renault et Nissan n'aurait pas pu choisir un meilleur refuge que ce pays, berceau de sa famille, pour fuir ce qu'il qualifie de « persécution politique » dans un communiqué publié à Beyrouth ce mardi, où il dénonce un système judiciaire japonais qui fonctionne selon le principe de la « présomption de culpabilité ».Pas de convention d'extradition avec le JaponLes circonstances de sa fuite restent floues mais pour les autorités libanaises, son entrée au Liban, où il ne fait l'objet d'aucune poursuite, n'a rien d'illégale. Dans un communiqué, ce mardi, le ministère des Affaires étrangères coupe court à toute demande d'extradition qui pourrait être soumise par les autorités japonaises.« Il n'existe pas d'accord de coopération judiciaire ou d'extradition avec le Japon, précise le texte. Le Liban et le Japon ont signé la convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption et c'est cette base qui a été retenue dans les correspondances que le Liban a adressées à la partie japonaise » dans le cadre de l'arrestation et de l'incarcération de Carlos Ghosn.Considéré comme un symbole de réussiteL'ancien PDG de l'alliance Renault Nissan Mitsubishi, qui fait l'objet de quatre chefs d'inculpation au Japon pour dissimulation de revenus et abus de confiance aggravés, est détenteur des nationalités libanaise, française et brésilienne. Mais c'est au Liban qu'il a choisi de venir, car dans ce pays où il est arrivé enfant, il jouit d'un grand capital de sympathie et d'un vaste réseau de soutien.Considéré comme le symbole ...