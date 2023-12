Au lendemain d'élections chaotiques, deuxième jour de vote en RDC

Les élections commencées mercredi continuent jeudi en République démocratique du Congo, dans des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir la veille en raison du chaos logistique constaté dans l'ensemble du vaste pays aux infrastructures très limitées.

Le président sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids-lourds de l'opposition qui ont dénoncé le "chaos total" et les "irrégularités" entourant selon eux ces élections générales (présidentielle, législatives, provinciales et locales).

"Tout se passe bien, les opérations électorales ont débuté à 06H00" (04H00 GMT), assure jeudi au téléphone Likanga Ikobo, chef d'un groupement de villages du territoire de Walikale, dans le Nord-Kivu (est), interrogé par l'AFP depuis la capitale provinciale Goma.

Deux villages du sud du Lubero, autre territoire du Nord-Kivu, "votent depuis ce matin", a indiqué de son côté Amini Mumbere, fonctionnaire délégué du gouverneur.

Dans ces villages comme dans d'autres localités éloignées des centres urbains, le matériel électoral n'était pas arrivé à temps pour organiser le vote au jour prévu, tandis que l'immense majorité des bureaux ayant ouvert l'ont fait avec des retards conséquents.

Les opérations de vote se sont poursuivies dans ces bureaux jusque très tard dans la nuit, voire jusque dans la matinée, avant que des agents épuisés ne procèdent au dépouillement.

Durant toute la journée de mercredi, l'énervement avait enflé dans les files d'attente. Des agents de la commission électorale (Céni) ont été molestés, des centres de vote saccagés.

Pour les bureaux restés fermés, le président de la Céni, Denis Kadima, a dû se résoudre mercredi soir à annoncer une journée supplémentaire de vote.

Des électeurs sont allongés sur le sol d'un bureau de vote de Kinshasa le 20 décembre 2023. De nombreux bureau de vote pour les élections générales ont ouvert avec beaucoup de retard mercredi à travers le pays.Voters gather and rest on the floor at the end of the voting day in a polling station at the Reverend Kim School in Kinshasa on December 20, 2023. Millions of Congolese head to the polls on December 20, 2023 in a high-stakes Democratic Republic of Congo general election in which President Felix Tshisekedi is seeking a new term against a fragmented opposition. ( AFP / Arsene MPIANA )