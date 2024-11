Au Japon, un aéroport fier de n'avoir jamais perdu un seul bagage

L'aéroport international du Kansai, au Japon, affirme ne jamais avoir égaré de bagage, de poussette, ou le moindre sac en 30 ans d'activité.

Mais pour les employés de cet aéroport qui dessert la région d'Osaka et de Kyoto, à l'ouest du Japon, cet exploit n'a rien d'exceptionnel.

"Nous nous contentons de suivre les procédures et les règles et de faire ce que nous avons à faire", explique à l'AFP Tsuyoshi Habuta, superviseur chez CKTS, l'une des sociétés de manutention de l'aéroport.

Pas de "formation spéciale" pour M. Habuta et ses équipes qui gèrent plus de 3.000 bagages par jour.

"Nous remettons les objets fragiles, les poussettes, les planches de surf et les skis directement aux passagers", explique-t-il.

Tsuyoshi Habuta, a, superviseur chez CKTS, l'une des sociétés de manutention de l'aéroport international du Kansai, au Japon. Photo prise le 3 septembre 2024, who supervises baggage operations at CKTS, working in front of the baggage conveyer belt in Kansai International Airport of Osaka Prefecture. Kansai International Airport in Japan can't be held responsible for the less superlative performance of airlines or other stops in a traveller's journey, but it claims its handlers never lose a bag. ( AFP / Philip FONG )