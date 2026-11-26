Au Japon, l'essor des centres de données se heurte à l'hostilité montante des citadins

Le Japon est devenu un pôle d’attraction pour les investissements dans les centres de données, aidé par une réglementation peu contraignante et la stabilité politique, alors même que d’autres pays ont imposé des freins administratifs à ce secteur.

À peu près 60% des centres de données se trouvent dans la région métropolitaine de Tokyo, la capitale, et ses alentours, une zone densément peuplée qui compte environ 37 millions d’habitants. Cependant, l’opposition croissante des riverains a conduit à un réexamen d’un secteur sur lequel le gouvernement compte pour stimuler la croissance économique.

Un plan d’action visant notamment à prévenir les conflits devrait être finalisé d’ici la fin de l’année. Le groupe sectoriel Japan Data Center Council, ainsi que la ville de Tokyo et plusieurs autres collectivités locales, ont également élaboré cette année des lignes directrices sur les bonnes pratiques, alors que les centres de données se rapprochent de plus en plus des habitations.

ZONE SINISTRÉE

Dans l’arrondissement de Koto, dans la capitale, Ayano Sasaki s’inquiète de ce qui se passera une fois que la société singapourienne Empyrion Digital aura achevé la construction de son centre de données de 51 mètres, dont l’achèvement est prévu en 2029.

Son immeuble se trouve à 3,7 mètres du site de l’installation prévue, où 1,2 million de litres de fioul lourd — de quoi remplir trois piscines de 25 mètres — seront enfouis sous terre. La zone est classée comme inondable et présente un fort risque sismique.

Les habitants de Koto ont déposé des recours auprès de la ville pour exiger des règles contraignantes en matière de bruit, de chaleur, de sécurité des carburants et d’implantation des centres de données. Ces requêtes sont en attente d’examen par l’assemblée métropolitaine.

Empyrion a renvoyé les questions concernant le centre de données au cabinet de conseil local USI Engineering, qui a indiqué que le site avait été choisi "après examen de la conformité réglementaire, des conditions d’infrastructure et de l’impact environnemental".

Le cabinet de conseil JLL prévoit que le marché japonais du secteur, mesuré en chiffre d’affaires, passera de 23,4 milliards de dollars (21,35 milliards d'euros) en 2024 à 33,4 milliards de dollars d’ici 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 6,7%.

UNE BATAILLE JURIDIQUE

À Inzai, une ville située entre Tokyo et l’aéroport de Narita, Junichi Takeda et d’autres riverains vont plus loin en portant leur affaire devant les tribunaux.

La société britannique Colt Data Centre Services a lancé cette année la construction d’une installation de 32 mégawatts qui s’élèvera juste en face de l’appartement de Junichi Takeda, à 11 mètres de là, obstruant ainsi la vue depuis son spacieux balcon.

Les plaignants poursuivent la ville et Japan ERI, une société d’inspection et de certification des bâtiments agréée par le gouvernement, en faisant valoir que le projet a été autorisé à tort en tant que "bureaux" plutôt qu’en tant qu’"usine" ou "entrepôt" — une classification qui aurait empêché la construction à cet emplacement.

"Le Japon n’a pas mis en place les lois adéquates", a déclaré leur avocat, Satoshi Oikawa.

"C’est pourquoi on voit d’énormes centres de données prévus dans des zones résidentielles ou en face de gares. Cela menace la vie des gens, ainsi que leurs droits. C’est un problème majeur", a ajouté Satoshi Oikawa.

La ville d’Inzai et Japan ERI ont refusé de commenter ces affaires, celles-ci étant en cours.

Les militants affirment que cette affaire pourrait créer un précédent quant à la manière dont les tribunaux japonais vont contrôler cette faille dans la réglementation du zonage des bureaux, dont les promoteurs ont tiré parti dans tout le pays.

(Rédigé par Chang-Ran Kim et Tom Bateman, avec la contribution de Hayato Onodera; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)