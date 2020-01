Au Hertha, la révolution bruyante

Depuis l'arrivée d'un nouvel investisseur et de Jürgen Klinsmann sur le banc de touche, le Hertha Berlin ne s'en cache plus : il veut compter parmi les grands de Bundesliga. Mais à quel prix ? Pour l'instant, 58 millions d'euros. Suffisant pour lancer un projet cohérent ?

@HerthaBSC pic.twitter.com/Ti9DQHqxlq -- Lucas Tousart (@lucas_tousart29) January 27, 2020

Assumer un statut capital

Il s'en est fallu de peu. Un petit million pour être précis. Un petit million pour que le record de Lucas Tousart, celui de transfert le plus cher de l'histoire du Hertha Berlin, ne tombe pas avec la confirmation de l'arrivée de Krzysztof Pi?tek ce jeudi soir. L'a été plutôt dépensière pendant le mercato qui s'achève : 23 millions pour l'attaquant polonais, 24 millions pour le désormais ex-milieu lyonnais, auxquels s'ajoutent onze pour son homologue argentin du VfB Stuttgart, Santiago Ascacibar.Au total, ce sont presque 60 millions d'euros qui été claqués cet hiver par un Hertha dont le précédent transfert-record s'appelait Davie Selke et avait débarqué sur les bords de la Spree en 2017 pour la modique somme de huit millions. Surprenant ? Pas tant que ça. Depuis le début de la saison, et en dépit de résultats sportifs peu encourageants, le Hertha Berlin a les crocs et regarde désormais vers le haut. En toute décontraction.Sur la dernière décennie, le Hertha Berlin n'a été présent qu'une seule fois sur la scène continentale et a même joué deux saisons dans l'antichambre. Sur la dernière décennie toujours, le club de Charlottenburg a été sous la houlette d'un seul manager, Michael Preetz. L'ancien attaquant a d'ailleurs fait les frais de ce bilan sportif peu fameux lors de la réception du Borussia Dortmund en novembre dernier. Dans le kop de la, une banderole dénonçait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com