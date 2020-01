Au Havre, la halle aux poissons s'offre une nouvelle jeunesse

Sur la presqu'île Saint-François, dans le quartier des Bretons du Havre (Seine-Maritime), la halle aux poissons fait partie du paysage depuis le début années 1950. Jamais vraiment utilisé à son plein potentiel, devenu un lieu de stockage pour les pêcheurs locaux, le bâtiment va s'inventer un nouvel avenir dès cette année à la suite de l'appel à projets lancé dans le cadre de « Réinventer Le Havre ».« C'est un lieu que nous avions dans le viseur depuis un moment », sourit Marion Dutoit, membre de l'équipe choisie par le jury en décembre dernier. Tombée amoureuse de la ville il y a une dizaine d'années, cette artiste, paysagiste de formation, a été séduite par le potentiel de ce pentagone de béton de 1300 m2 dont les espaces se révèlent à peine les portes franchies, grâce, notamment, à une immense verrière qui illumine l'ensemble.«Conserver une vocation marine et maritime au lieu»Un de ces trésors architecturaux dont, malgré une mauvaise réputation, la cité normande regorge, depuis que de prestigieux architectes (Perret, Niemeyer...) se sont penchés sur son sort de ville cruellement meurtrie par les bombardements alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale.Située à deux pas du port de pêche et du marché aux poissons, la halle est située dans le prolongement du quai de Southampton, déjà redevenu un lieu de vie prisé des Havrais. « Nous sommes très attachés à ce dossier qui est la pierre angulaire de la restructuration de ce quartier », assure de son côté Florent Saint-Martin, l'adjoint à l'urbanisme. « Nous allons d'ailleurs rester propriétaire des murs et pourquoi pas nous associer directement avec les porteurs de projet. » LIRE AUSSI > La Cité numérique du Havre, toujours en travaux, s'impose déjà par son architectureDes porteurs de projets aux casquettes multiples, puisqu'on y trouve des architectes, des programmistes et des artistes aux cartes de visite étoffées. Enofi ...