Au Havre, l'animation de Noël de la mairie attire 100 000 visiteurs en un mois

Avec ses 100 000 visiteurs en à peine quatre semaines, l'exposition de Noël installée dans le hall de l'hôtel de ville du Havre (Seine-Maritime) est une véritable institution. « La première avec des personnages animés remonte à 2001. Mais il y avait déjà d'autres événements avant », se remémore Raoul Dollat, le scénographe qui réfléchit dès le mois d'avril à l'aménagement des 1000 m2 dans lesquels évoluent plus d'une centaine de marionnettes « maisons ». Car la particularité de cette féerie de Noël, c'est qu'elle est entièrement fabriquée par le personnel de la ville. Menuisiers, électriciens, couturière, décorateurs... Près d'une quarantaine d'employés municipaux sont mobilisés pour donner vie à l'exposition (qui se tient jusqu'au dimanche 5 janvier) baptisée cette année : « Le goûter surprise. »Des décors recyclés et réaménagés chaque année« Chaque scène illustre un passage du conte de Noël que nous créons pour l'occasion et qui nous sert de trame », détaille Jérôme Le Bay, le directeur de l'événementiel de la Ville. Imaginée par Yann Le Boulba, l'histoire est illustrée depuis cinq ans par Jean-Marc Touttain, un Havrais pur souche, qui met également sa patte dans la conception des décors. Ceux-ci chaque année sont transformés, recyclés et réaménagés « pour ne pas lasser les gens tout en évitant le gaspillage et en maîtrisant les coûts », continue Jérôme Le Bay. Car globalement la facture de cet événement tourne autour de 100 000 euros. « Mais ce serait au moins trois à quatre fois plus cher si nous ne le faisions pas en interne. »Cerise sur le gâteau, la mise en mouvement des personnages est assurée par l'un des spécialistes les plus courus de France, Sylvain Ducloux-Dehix, à qui l'on doit notamment les animations dans les vitrines des Galeries Lafayette à Paris ou dans celles du BHV. « Cela fait 10 ans que je travaille avec Le Havre. J'ai pris ...