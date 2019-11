Au Ghana, le médecin consulte avec son téléphone

La société d'assurance suédoise Bima offre depuis 2015 un service de télémédecine dans ce pays qui pâtit d'une sévère pénurie de praticiens.

Dans son box, casque téléphonique vissé sur la tête, Michael Boateng ressemble à un démarcheur. « Depuis combien de temps saignez-vous abondamment ? », demande-t-il à son interlocuteur au bout du fil. Le trentenaire est en réalité médecin et salarié depuis deux ans et demi de l'entreprise Bima. La société suédoise, à l'origine spécialisée dans la fourniture de solutions d'assurance abordables dans les pays en voie de développement, s'est lancée dans la télémédecine en 2015 au Ghana.

« Beaucoup de Ghanéens vivent de l'économie informelle dans l'artisanat, la vente de détail ou le travail journalier. S'ils doivent s'absenter pour aller chez le médecin, c'est une journée perdue pour eux », souligne le Français Damien Gueroult, directeur de Bima au Ghana. En plus, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, il peut être difficile de trouver un praticien. Selon les données du service ghanéen de la santé, il y avait en 2017 un docteur pour 8 437 personnes et un infirmier pour 627 habitants. « La situation est encore plus compliquée dans les zones rurales, où les patients doivent voyager pour trouver un docteur, poursuit Damien Gueroult. La télémédecine peut se développer car l'immense majorité de la population dispose d'un téléphone portable. »

Plusieurs acteurs se sont lancés sur le marché de la télémédecine. Dès 2011, la fondation Novartis a lancé un centre pilote dans le district d'Amansie, dans la région ashanti située au nord de la capitale Accra. Quelque 35 000 personnes ont été couvertes par le dispositif. Depuis 2018, le ministère de la santé ghanéen a repris la gestion de ce centre. Les autorités du pays espèrent dans les années à venir pouvoir généraliser la couverture à l'ensemble du territoire.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr