Au G7 à Paris, le ton se veut conciliant face aux multiples crises

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot (d) accueille ses homologue américain Marco Rubio, britannique Ed Miliband, brésilien Mauro Vieira, sud-coréen Cho Hyun, saoudien Fayçal ben Farhan, et italien Antonio Tajani à une réunion du G7, le 9 novembre 2026 à Paris ( POOL / Brendan SMIALOWSKI )

Les plus hauts diplomates du G7 ont adopté un ton conciliant lundi au premier jour de leur réunion à Paris, s'efforçant d'éviter une nouvelle escalade entre Washington et Téhéran et de peser dans les pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le chef de la diplomatie américain Marco Rubio est arrivé à Paris lundi matin pour deux jours de travail auprès de ses homologues allemand Johann Wadephul, britannique Ed Miliband, canadienne Anita Anand, français Jean-Noël Barrot, italien Antonio Tajani et japonais Toshimitsu Motegi.

Il s'agit du premier déplacement à l'étranger de Marco Rubio depuis la victoire des démocrates aux élections américaines de mi-mandat, qui reprendront en janvier le contrôle du Congrès, et chacun avait à cœur de détecter d'éventuelles inflexions de la politique étrangère américaine, en particulier sur l'Ukraine, l'un des dossiers majeurs au menu du G7.

Visiblement détendus, les ministres ont été aperçus tout sourire en train de discuter avant la traditionnelle photo de famille et l'arrivée tardive du Britannique Miliband.

Parlant aux journalistes de l'Ukraine à l'issue d'une rencontre avec Marco Rubio en marge de la réunion, le ministre allemand des Affaires étrangères s'est dit "très reconnaissant aux États-Unis d'Amérique de déployer tous les efforts possibles pour amener les parties au conflit à la table des négociations".

Il a affirmé que la Russie devait se montrer prête à "négocier sérieusement" lors des pourparlers cette semaine à Abou Dhabi incluant l'Ukraine et les États-Unis, même s'il a reconnu douter de la volonté de Moscou de négocier.

"J'ai toutefois souligné ici une nouvelle fois que l'Europe a sa place à cette table. Il ne peut y avoir de solution sans l'Europe, mais seulement avec l'Europe", a-t-il dit.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noêl Barrot accueille son homologue canadienne Anita Anand à une réunion du G7, le 9 novembre 2026 à Paris ( POOL / Christophe PETIT TESSON )

La cheffe de la diplomatie canadienne Anita Anand, qui a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, a elle souligné dans un entretien à l'AFP "l'importance" de ces discussions qui vont se tenir à Abou Dhabi mardi et mercredi, se disant confiante dans la qualité à venir des échanges.

Comme lors du G7 en mars, le Moyen-Orient est l'autre dossier central de cette réunion, avec un focus particulier sur la sécurité maritime, le détroit d'Ormuz et les enjeux énergétiques, a indiqué la diplomatie française.

Marco Rubio avait estimé dimanche qu'il n'y avait "aucun progrès" dans la résolution des tensions avec l'Iran. La voie diplomatique reste privilégiée mais "pour l'instant, cela n'a pas été très productif, parce que les exigences iraniennes sont non seulement inacceptables mais encore dans certains cas, scandaleuses, ridicules et vraiment irréalistes", a-t-il dit à des journalistes avant son arrivée à Paris.

Au sein du G7, les États-Unis sont isolés depuis qu'ils ont lancé au printemps, avec l'appui d'Israël mais sans l'aval de leurs alliés, des frappes contre l'Iran.

L'offensive a entraîné le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite une part importante du pétrole mondial, provoquant une flambée des prix des hydrocarbures.

Discussions "directes"

Mais chacun se montrait conciliant malgré les divergences.

"Ce matin, nous avons abordé plusieurs crises humanitaires, et il règne un esprit de coopération autour de cette table", a dit Mme Anand. "Comme je l'ai dit, le secrétaire Rubio et moi-même travaillons en bonne entente sur un certain nombre de questions très importantes, dont la sécurité dans l’Arctique", a-t-elle ajouté.

Les participants à une réunion dans le cadre du sommet des ministres des Affaires étrangères du G7, le 9 novembre 2026 à Paris ( POOL / Brendan SMIALOWSKI )

Les Européens entendent réimposer leur présence dans les futures négociations alors que Donald Trump a promis jeudi un "très grand" accord avec la Russie sur l'Ukraine, qui "pourrait englober toute l'Europe".

"Les Européens seront bien représentés et la France sera à Abou Dhabi pour participer à ces discussions", a assuré Jean-Noël Barrot, sur RTL/Public Sénat dimanche.

Jared Kushner, l'envoyé de Donald Trump et l'un des principaux négociateurs, a estimé lundi que la Russie et l'Europe doivent tenir des discussions "directes" sur "de plus larges arrangements en matière de sécurité" dans le cadre d'un accord de paix avec l'Ukraine.

Enfin, pour élargir le champ du club restreint du G7, la France a invité les ministres des Affaires étrangères du Brésil, de la Corée du Sud, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de l'Ukraine.

Cette réunion marquera l'un des derniers temps forts de la présidence française du G7, avant le passage de relais aux États-Unis.