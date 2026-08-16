Au FC Pas du Loup, le foot féminin avant tout

Au sud-ouest de Montpellier, le club amateur du FC Pas du Loup se démarque par son originalité : une priorité donnée au football féminin et l'absence d'une équipe masculine au niveau senior.

Sur le stade Paul-Valéry, au sud-ouest de Montpellier, le terrain est refait à neuf, mais le logo cousu sur les maillots n’a pas changé depuis 2014 : une empreinte de patte de loup, encadrée par deux fleurs de lotus (sans rappeler celui d’un grand club anglais). Des fleurs qui poussent dans la vase, dans des marécages qui ne sentent pas très bon — et qui, une fois écloses, dégagent l’un des parfums les plus recherchés au monde. Ce n’était pas un hasard de design. Nordine Maktoubi voulait un symbole pour des gamins nés dans un quartier prioritaire, capables malgré tout de « réaliser de belles choses » . Douze ans plus tard, ce sont les Louves — la section féminine du club — qui incarnent le mieux cette promesse.

Une meute sans mâle dominant

Le club naît en 2014, sur un terrain alors délaissé du quartier Paul-Valéry, à Croix d’Argent. Nordine Maktoubi a 24 ans. Il ne se définit pas comme un joueur, plutôt comme un bâtisseur. Autour de lui, une poignée de bénévoles, et des gamins du quartier qui n’ont, pour la plupart, jamais porté de licence. Le nom du club vient de l’avenue Pas-du-Loup, qui traverse Montpellier du centre à la périphérie, coupant à travers des quartiers très différents les uns des autres. Un symbole de mixité, assumé dès le départ plutôt que découvert en cours de route.…

Propos recueillis par JC

Par Jérémy Cassarino pour SOFOOT.com