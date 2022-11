Au fait, ça vaut quoi, l'équipe du Qatar ?

En 21 éditions, le pays hôte de la Coupe du monde a toujours franchi le premier tour, à l'exception de l'Afrique du Sud. Le Qatar rejouera-t-il le scénario du Mondial 2010 ? La question se pose, tant la sélection du Golfe persique semble s'avancer dans un brouillard à peine dissipé par une flopée de rencontres amicales.

Viva España

Voilà le sondage que lançaitil y a quelques jours, révélateur du flou qui entoure encore le niveau des Annabis. Après s'être testée en Copa América (1tour en 2019), en Coupe d'Asie (vainqueur en 2019), en Gold Cup (demi-finales en 2021) et en Coupe arabe (demi-finales en 2021), la sélection s'apprête à sauter dans le grain bain, sans trop connaître sa capacité à nager dans une eau aussi vive. Positionné 50au classement FIFA, le Qatar fait partie du dernier wagon des Mondialistes, avec l'Arabie saoudite (51) et le Ghana (61). Faut-il donc s'attendre à voir patauger un collectif largué ?Si nombre de sélectionneurs, Didier Deschamps en tête, ont regretté d'aborder cette Coupe du monde sans préparation, le Qatar va commencer la compétition dans un contexte bien différent. La sélection est réunie depuis le mois de juin et a disputé 18 oppositions amicales cette année. Autant d'opportunités de se roder et d'huiler la mécanique., note Luc Holtz, sélectionneur du Luxembourg, qui a affronté deux fois le Qatar en 2021, pour un nul (1-1) et une défaite (1-0).Une équipe, complète Robert Jarni, coach des U23 de la Croatie, vainqueurs du champion d'Asie 3-0 en septembre , louant les qualités de joueursLa patte du sélectionneur Félix Sánchez Bas, ancien formateur du Barça, qu'il applique dans un 5-3-2.