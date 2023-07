Au-delà du mercato : qu’est-ce qu’Al-Shabab ?

Début juin, le Fonds d’investissement saoudien (PIF) rachetait quatre clubs du championnat local, pouvant plus facilement les mettre en avant sur la scène mondiale. Objet du quatrième épisode de notre série sur l’histoire des clubs saoudiens, Al-Shabab n’en fait pas partie, mais tente tout de même de participer au mouvement vers l’avant du football.

L’ADN : le jeune club le plus vieux de Riyad

En Arabie saoudite, la plupart des clubs ne voient le jour qu’à partir des années 1950, parallèlement à la création d’une fédération locale. À Riyad, quelques jeunes adeptes du football n’attendent pas cette vague pour surfer dessus et créent, dès 1947, le club d’Al-Shabab qui signifie « jeunesse » en arabe. Un club de jeunes étant aujourd’hui le plus ancien de Riyad évoluant en Saudi Pro League. Al-Hilal, autre club résident de la capitale, est d’ailleurs né d’Al-Shabab, les désaccords entre les dirigeants de l’époque ayant amené à une scission divisant le club en deux entités distinctes en 1957. Là commence pour Al-Shabab une longue traversée du désert saoudien. Touché par de sérieux problèmes financiers, le club perd la plupart de ses joueurs qui rejoignent les nouveaux grands clubs d’Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ahli. Seuls les jeunes joueurs restent fidèles au club, lui permettant de survivre tant bien que mal.

Après une période interminable durant laquelle Al-Shabab se résout à occuper une place de second rang, les Lions blancs font une entrée fracassante dans les années 1990. Là encore, c’est à travers ses jeunes que le club brille. Sacré champion pour la première fois en 1991, Al-Shabab enchaîne et devient le premier club saoudien à être triple champion en titre en 1993. Cette même année, il atteint la seule et unique finale de Ligue des champions de son histoire, sans réussir à faire tomber le PAAS Téhéran en finale. Ces succès reposent sur une génération dorée et légendaire. Celle de Saeed Al-Owairan et Fuad Amin, légendes saoudiennes des nineties . Si les Lions blancs remportent trois nouvelles fois la SPL depuis la fin de cette ère, ils restent désavantagés par une puissance économique moindre – mais qui reste importante – vis-à-vis des autres clubs de Riyad. Et l’intervention récente du PIF dans les affaires des clubs saoudiens ne devrait rien arranger.…

Par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com