Au-delà du mercato : qu’est-ce qu’Al-Ittihad ?

JEDDAH, SAUDI ARABIA - JUNE 08: A ceremony is held for the French football player Karim Benzema at King Abdullah Stadium on June 08, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. 35 year-old French soccer star, Karim Benzema holds a jersey of Al-Ittihad, a Saudi Arabian soccer team in Jeddah. Benzema left Real Madrid and signed a 3 year contract with Al-Ittihad. Photo by Icon sport

En accélérant les moyens mis en œuvre pour que son championnat devienne une référence mondiale, l’Arabie saoudite a braqué les projecteurs sur ses clubs. Des clubs avec, pour certains, une histoire presque centenaire. Deuxième volet de notre série consacrée à l’histoire des clubs saoudiens, avec le populaire Al-Ittihad.

L’ADN : l’union insécable du plus vieux club saoudien

Au début du XX e siècle, le football débarque à Djeddah par l’intermédiaire de marchands et pèlerins étrangers. À force de voir ces joueurs venus d’ailleurs ne restant que temporairement à Djeddah, des fans locaux de football se décident, en 1927, à créer leur propre club destiné à pratiquer ce sport encore marginal en Arabie saoudite. Leur but est d’avoir une équipe sédentaire, qui puisse divertir la jeunesse du port local sans exclure qui que ce soit. Pour cela, ils décident de nommer le club Al-Ittihad (« L’Union »). Les Doyens, comme ils se sont surnommés, élargissent leur base de supporters au point d’en faire la plus grande d’Arabie saoudite. Ils sont aujourd’hui fiers de soutenir le plus vieux club du pays. Une fierté affichée jusqu’à l’emblème du club, prenant la forme d’un grand 1.

Avec Al-Nassr et derrière Al-Hilal, Al-Ittihad, avec ses neuf titres de champion d’Arabie saoudite, est l’un des plus grands clubs du pays. Malgré 30 ans d’ancienneté de plus que ses principaux rivaux, le club n’a véritablement explosé qu’à partir des années 1990, réalisant un triplé national historique en 1997. L’année dernière et après quatorze années de disette, les Doyens remportaient une nouvelle fois la Saudi Pro League. Au niveau international, Al-Ittihad a un accomplissement majeur de son histoire à faire valoir : deux Ligues des champions d’Asie remportées coup sur coup en 2004 et 2005. Un exploit réalisé par seulement trois clubs dans l’histoire. Son plus beau trophée n’est cependant pas enfermé dans une armoire, mais vit à l’air libre dans les travées pleines à craquer du stade du roi Abdallah. Ce trophée, ce sont les plus de 60 000 fans unionistes qui s’y pressent, chaque fin de semaine, pour y déployer d’immenses tifos plus beaux les uns que les autres en illuminant les tribunes de noir et de jaune.…

Par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com