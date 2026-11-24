Au congrès du principal syndicat patronal de l'hôtellerie, Thierry Marx cède la place à Franck Chaumès

Le chef étoilé Thierry Marx à Paris, le 28 septembre 2026 ( AFP / Xavier GALIANA )

Le passage de relais a eu lieu mardi entre Thierry Marx, ancien président de l'Umih, principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, et Franck Chaumès, pour qui le secteur doit réussir à concilier "prix accessibles" et "rentabilité".

Le médiatique chef étoilé, qui ne s'était pas représenté pour un nouveau mandat, a quitté la présidence de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie-restauration le 13 octobre, jour de l'élection de Franck Chaumès, jusqu'alors vice-président de la branche nationale restauration.

Mardi, il a dressé un bilan de ses quatre années de présidence devant un parterre de quelque 500 élus départementaux du syndicat, rassemblés à Dunkerque pour le 74e congrès de l'organisation : maintien de l'exonération des pourboires, avancées sur l'apprentissage et le logement des saisonniers, absences rémunérées pour les salariés ayant des enfants malades...

Mais "sur certains dossiers, nous n'avons pas obtenu gain de cause", a nuancé Thierry Marx, parlant de la loi Ripost, qui durcit notamment les règles en matière de fermetures administratives, de l'absence d'adoption de la réforme des statuts de l'Umih ou encore de la loi sur les titres-restaurant, pour laquelle "le compte n'y est pas", malgré les évolutions.

Jeudi, le Sénat a adopté la proposition de loi sur la pérennisation de l'utilisation des titres-restaurant pour des courses au supermarché, tout en appelant à la fixation d'un plafond journalier différencié pour favoriser les repas au restaurant et les produits directement consommables.

Si le double plafond était considéré comme un moindre mal par les restaurateurs, le montant est renvoyé par le Sénat à une adoption par décret, ce qui en fait, selon l'Umih, "un double plafond sans véritable garantie".

"Ces dossiers illustrent une fois encore le décalage parfois saisissant entre l'accueil que nous réservent certains responsables politiques et le soutien concret qu'ils sont réellement prêts à nous apporter", a regretté Thierry Marx, mais "je n'en tire pas la conclusion qu'il faudrait renoncer au dialogue politique, bien au contraire".

"Un président qui va combattre"

Le nouveau président de l'organisation, qui compte 35.000 adhérents, a lui mis l'accent sur "le pouvoir d'achat (...) sous pression" des clients des hôtels et restaurants.

"Nos clients font de plus en plus attention à ce qu'ils dépensent. Nous voulons leur offrir de la qualité, du service, de la convivialité. Mais nous devons aussi faire vivre nos entreprises", a déclaré Franck Chaumès.

"Comment garder des prix accessibles et préserver la rentabilité de nos entreprises" et "éviter que la convivialité ne devienne un luxe", a appuyé ce restaurateur dans le Sud-Ouest, évoquant les défaillances d'entreprises, en hausse chez les restaurateurs, et des concurrents de l'hôtellerie-restauration de plus en plus nombreux : la grande distribution, la boulangerie, la vente à emporter, les meublés de tourisme.

"Avec Thierry Marx, on avait la chance d'avoir un président qui a ouvert les portes et avec Franck Chaumès on va avoir un président qui va combattre", a salué Pierre Nouchi, président de l'Umih Pas-de-Calais et président de la commission finances au niveau national depuis cinq ans.

Franck Chaumès a été "choisi pour son expérience" et sa connaissance du "terrain", estime-t-il.

Mi-octobre, Franck Chaumès et son colistier Valentin Prudon, hôtelier, ont été élus d'une courte majorité (51 %) face au duo Brice Sannac-Céline Viale.

"On représente les 50 % qui voulaient une voie différente, il faut que cette voie arrive à trouver sa place à l'Umih", explique à l'AFP ce dernier, présent au congrès.

"Il n'y a pas de feuille de route dévoilée pour l'instant", critique Brice Sannac, "on doit arrêter de se plaindre et on doit dessiner un avenir".

Une semaine après leur élection, Franck Chaumès et Valentin Prudon avaient assuré lors d'une conférence de presse vouloir peser dans les débats de l'élection présidentielle, "demander un État juste, un État qui protège, sans étouffer" ainsi que des "engagements précis, publics et vérifiables" aux candidats.

Parmi les mesures défendues : revenir sur la baisse des allègements de cotisations sociales envisagée dans le projet de budget 2027, pérenniser l'exonération fiscale et sociale des pourboires pour les salaires jusqu'à 1,6 fois le Smic, porter à 90 % (contre 75 %) l'exonération du pacte Dutreil pour faciliter les transmissions d'entreprises.