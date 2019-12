Au club Joséphine, la techno vibre dans un théâtre Second Empire

Aménager une boîte de nuit dans un bâtiment du XIXe siècle, c'est le défi que les designers Ben Kelly et Virgil Abloh ont relevé. Au cœur du Théâtre du Châtelet, à Paris, le tandem a imaginé ce club en référence à The Haçienda de Manchester, aujourd'hui disparu.

Le 18 octobre, le designer britannique Ben Kelly n'est pas entré dans la nouvelle boîte de nuit Joséphine, au cœur du Théâtre du Châtelet, pour se trémousser avec les invités de Beaux Arts Magazine. Pas pour draguer, non plus, mais pour observer comment le public s'approprie l'espace qu'il a aménagé avec le designer américain Virgil Abloh. Ce soir-là, les voyants sont au vert dans les 300 mètres carrés faussement déglingués, dominés par un orange tonique (couleur fétiche du designer depuis 1982) associé au zébrage noir et jaune inspiré des bandes de sécurité de chantier dont il a aussi fait sa signature, et qu'Abloh a récupéré pour sa marque Off White.

Las, dès le lendemain de l'inauguration officielle, qui s'est tenue le 31 octobre, les vibrations d'une soirée endiablée ont fait bouger les plafonds du grand foyer, provoquant la chute de 20 centimètres de plâtre. La semaine suivante, la piste de danse a été transférée au rez-de-chaussée, et l'installation Kelly-Abloh transformée en bar de nuit avec terrasse et vue imprenable sur la tour Saint-Jacques.

Entrepreneurs de la nuit

Bien que déçu, Ben Kelly se veut philosophe. « Le bâtiment dit ce qu'il peut et ne peut pas accepter, peut-être qu'il faut inventer un nouveau concept de night-club sans danse », ironise-t-il avec un flegme tout britannique. De l'aventure, le dandy pince-sans-rire garde le meilleur : la surprise lorsque, en mai dernier, il s'est vu proposer d'aménager une boîte de nuit capable d'accueillir plus de mille personnes au dernier étage d'un théâtre Second Empire construit entre 1860 et 1862 par Gabriel Davioud. « Une discothèque dans un théâtre, avec une terrasse, avouez que c'est inhabituel ! », glisse-t-il.

