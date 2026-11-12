Au Chili, le président Kast ravive la douleur des victimes de la dictature

Mara Peñaloza, une proche d'une victime de disparition forcée sous la dictature militaire chilienne, pose lors d'un entretien avec l'AFP à son domicile, à Santiago, le 29 octobre 2026 ( AFP / Sebastian MOSCOSO )

Mara Peñaloza s'était habituée à la douleur d'avoir perdu son compagnon, disparu pendant la dictature d'Augusto Pinochet au Chili. Mais sa blessure s'est rouverte lorsque le gouvernement a libéré celui qui l'avait enlevé, tout en cherchant à réduire les programmes consacrés aux droits humains.

Avant son arrivée à la présidence en mars dernier, le dirigeant d'extrême droite José Antonio Kast se présentait comme un défenseur du régime militaire, responsable de 3.200 morts et disparitions entre 1973 et 1990. Aujourd'hui, il garde le silence, mais agit.

Ces dernières semaines, le chef de l'État a présenté des projets visant à réduire le budget du programme de recherche des victimes de la dictature et à interdire à l'Institut national des droits humains (INDH) d'engager des poursuites au nom des citoyens victimes d'abus commis par l'État.

Son gouvernement a également réduit les peines de trois agents de la dictature condamnés pour crimes contre l'humanité, permettant leur libération. Parmi eux figure le responsable de l'enlèvement, en 1987, du militant de gauche José Julián Peña, le compagnon de Mara Peñaloza.

"Il a rouvert toutes les blessures : la douleur, l'angoisse, le fait de devoir repenser à la manière dont il est mort", confie à l'AFP cette retraitée de 68 ans, qui porte autour du cou une photographie de ce dernier.

Elle n'a jamais su ce qu'il était devenu. Elle soupçonne seulement qu'il a été jeté à la mer après avoir été torturé. Le régime de Pinochet a pourchassé avec férocité ses opposants.

"Pour un crime pareil, il est impossible que quelqu'un puisse être remis en liberté avec une telle impunité, avec une telle légèreté", déplore-t-elle, après avoir appris récemment la libération, en mai.

Sollicité, le gouvernement n'a pas répondu aux questions de l'AFP.

Des moyens limités

Les réductions de peine ont été signées par le ministre de la Justice, Fernando Rabat, dont la nomination a immédiatement été critiquée par l'opposition en raison de ses anciens liens avec Pinochet.

En tant qu'avocat, le ministre avait défendu l'ancien dictateur dans une affaire présumée de détournement de fonds publics, classée après sa mort.

Le gouvernement cherche désormais à réduire de 27 % le budget du Plan national de recherche des disparus, lancé en 2024 par l'ancien président de gauche Gabriel Boric.

"Les moyens dont disposait" le Plan "étaient déjà très limités au regard de l'ampleur de la tâche à accomplir", explique à l'AFP Magdalena Garcés, ancienne coordinatrice du volet consacré aux recherches et aux parcours des disparus au sein de ce programme.

Alvaro Gonzalez, un proche d'une victime de disparition forcée sous la dictature militaire chilienne, s'exprime lors d'un entretien avec l'AFP à Santiago, le 23 octobre 2026 ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

Une nouvelle réduction budgétaire compromettrait notamment la mise en œuvre d'une numérisation massive des archives, essentielle pour reconstituer le déroulement des événements dans des affaires comme celle de José Julián Peña.

Au siège de l'association des familles de détenus disparus, entouré de photographies de victimes de la dictature, le militant Álvaro González dénonce un "démantèlement de tout ce qui touche aux droits humains".

Neveu de Jorge Ortiz, disparu en 1975, González explique qu'il commence à ressentir "une certaine angoisse", car les menaces du nouveau président contre les droits humains se succèdent "les unes après les autres".

M. Kast propose également de réduire de 60 % le budget des lieux de mémoire consacrés à la dictature.

Le sous-secrétariat aux Droits humains a déclaré à Radio Biobío que ces coupes ne signifiaient pas la suppression de ces programmes, mais une "meilleure planification" des ressources.

"Un grave danger"

L'exécutif a également présenté un projet de loi visant à empêcher l'Institut national des droits humains (INDH), organisme public créé en 2009 pour défendre la population civile contre les crimes commis par l'État, de déposer des plaintes en justice.

L'institution a notamment été particulièrement sollicitée lors du mouvement de contestation sociale de 2019, au cours duquel des milliers de personnes ont manifesté pendant plusieurs mois pour réclamer davantage de mesures sociales.

Des photos de personnes disparues sont exposées à l'intérieur de la "Venda Sexi", nom d'une maison utilisée comme lieu de torture et de disparition forcée sous la dictature d'Augusto Pinochet, à Santiago, le 5 novembre 2026 ( AFP / Raul BRAVO )

L'INDH avait alors déposé 3.247 plaintes contre des agents de l'État pour des abus présumés. L'une d'elles visait à soutenir Carlos Astudillo, un politologue de 31 ans blessé par un militaire alors qu'il participait à une manifestation.

Il a reçu une balle dans la jambe droite, provoquant une hémorragie et une fracture ouverte.

"J'ai une mobilité réduite, je dois me déplacer avec une canne, je ne peux ni courir ni sauter", raconte-t-il à l'AFP.

Le militaire responsable du tir a été condamné à sept ans de prison.

Pour le directeur de l'INDH, Yerko Ljubetic, la suppression de ces prérogatives reviendrait à "neutraliser un organisme autonome qui joue un rôle de contre-pouvoir".

"Ce projet comporte un grave risque de recul considérable", estime-t-il.

Le Chili, où le général Pinochet est devenu sénateur à vie en 1998, reste l'un des rares pays d'Amérique latine à n'avoir pas mené véritablement à terme un processus de réexamen politique et mémoriel de sa dictature militaire.