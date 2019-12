Au Cese, les drôles de pratiques du président Delevoye

C'est un rapport de 103 pages soigneusement enterré par Jean-Paul Delevoye, que nous avons récupéré. Surnommé le rapport « fantôme », même l'actuelle équipe du Conseil économique, social et environnemental (Cese) dit ne pas l'avoir. En 2013, le Cese, où siègent les représentants des organisations syndicales et patronales, a commandé un audit auprès du cabinet Technologia pour évaluer les risques psychosociaux parmi les agents depuis l'arrivée de Jean-Paul Delevoye à la tête de cette assemblée en 2010.Cette étude, bouclée début 2014, est très critique pour la direction de l'époque. Mais ce n'est pas pour la centaine de pages qui détaillent une gestion des ressources humaines à la dure que l'ex-Monsieur Retraites du gouvernement a refusé de rendre ce rapport public. Ce sont deux lignes, page 50, imprimée en gras, où les experts de Technologia pointent qu'« un certain malaise quant à une confusion des missions et des moyens due à la détention en parallèle d'un mandat électif par le Président a également été relevé ». Ils n'ont pas été plus loin à l'époque. Les chauffeurs du Cese l'emmenaient dans le Pas-de-CalaisDepuis, rien n'a été mis au grand jour sur de supposés petits arrangements du président. Mais aujourd'hui, les langues se délient. Selon plusieurs sources que nous avons interrogées, Jean-Paul Delevoye qui, à l'époque mettait en avant sa rigueur dans l'utilisation des fonds publics, aurait utilisé, entre 2010 et 2015, ses chauffeurs attitrés pour faire de nombreux allers-retours entre le Cese, à Paris, et Bapaume (Pas-de-Calais). Une petite ville de 4000 habitants à 200 km de la capitale, dont le maire s'appelait Jean-Paul Delevoye, jusqu'en 2014, et près de laquelle se trouve sa maison familiale. De quoi faire jaser dans les couloirs du Conseil économique et social, « où l'on se demandait qui payait ces allers et venues, le Cese, ou la mairie ? », rapporte ...