Au Canada, le nouveau gouvernement Trudeau ménage l'équilibre des provinces

Le premier ministre a nommé Chrystia Freeland, originaire de l'Alberta, vice-première ministre, et a confié les affaires étrangères à un Québécois.

Justin Trudeau a dû composer. Reconduit au pouvoir à la tête d'un gouvernement minoritaire à la suite des élections législatives, il a présenté, mercredi 20 novembre, sa nouvelle équipe avec le souci du mélange, de l'équilibre et du dosage entre les régions et les provinces. Lors du scrutin du 21 octobre, sa formation, le Parti libéral du Canada, n'a pas obtenu la majorité, remportant 157 circonscriptions sur 338. Un résultat qui l'oblige à compter sur l'appui d'autres partis comme les conservateurs, les bloquistes (indépendantistes) ou les néodémocrates pour se maintenir au pouvoir.

L'autre donnée marquante a été l'absence totale de sièges remportés dans deux provinces importantes de l'ouest du Canada, l'Alberta et la Saskatchewan. Des voix en faveur de l'indépendance de l'Alberta, dont l'économie repose sur l'industrie pétrolière, se sont d'ailleurs fait entendre ces dernières semaines. Les adeptes du « Wexit » (un mot-valise forgé à partir de « West », « Ouest » en anglais, et d'« exit », la « sortie ») se sentent ralentis dans leur croissance économique et incompris des provinces de l'Est, qui, comme le Québec, sont moins favorables à l'exploitation des hydrocarbures.

« Nous avons très clairement constaté que les Canadiens veulent que des mesures soient prises pour lutter contre le changement climatique et qu'ils veulent aussi que nous continuions de faire croître l'économie », a résumé M. Trudeau, lors d'une conférence de presse, à l'issue de l'assermentation des ministres. Le premier ministre a ainsi confié à Chrystia Freeland, originaire de l'Alberta et ancienne ministre des affaires étrangères, le poste de ministre des affaires intergouvernementales et celui de vice-première ministre, un poste créé par le père du premier ministre, Pierre Elliott Trudeau, et inoccupé depuis 2003. Elle aura la lourde responsabilité de rassembler la Confédération canadienne.

