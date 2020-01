Au Canada, Harry et Meghan mettent les paparazzis en garde

Le prince Harry et sa femme américaine Meghan Markle ont quitté Londres et les obligations de la royauté britannique pour « une vie plus paisible » au Canada.Alors qu'il a atterri lundi à l'aéroport Victoria pour rejoindre la duchesse de Sussex et son fils Archie dans leur luxueuse villa de 640 m2 estimée à 25 millions d'euros dans le quartier prestigieux de West Vancouver, le prince Harry a pris les devants. Le couple princier a trouvé refuge dans cette maison de 640 m2 estimé à plus de 20 millions d'euros. AFP Il a mis en garde les paparazzis de poursuites judiciaires et leur a demandé de les laisser tranquille.Paparazzis ou paparazzade ?Harry n'aurait pas apprécié de voir sa femme à la une des tabloïds se promenant avec son fils et ses deux chiens, même si sur la photo, l'ex-actrice de séries télévisées affiche un large sourire en regardant le photographe... Mais pour les avocats du couple princier, ces photos ont été prises à son insu. Meghan Markle's friend says Prince Harry's 'spirit was being crushed by Royal Family and he can finally be happy now' https://t.co/x8NH6Eb8cR-- kubra (@kubragenc) January 22, 2020 Une menace qui semble ne pas être prise au sérieux par les photojournalistes qui ont fait le siège devant cette maison de six chambres et cinq salles de bains offrant une vue panoramique sur l'océan.« C'est un peu difficile, juste avec les menaces de poursuites : vous ne voulez pas dire quelque chose qui pourrait être mal perçu », estime un photojournaliste faisant le pied de grue avant de pouvoir vendre ses photos à des quotidiens comme le Daily Mail ou USA Today. « La liberté de presse existe au Canada. Tant et aussi longtemps que vous ne les suivez pas, que vous ne les harcelez pas et que vous respectez la loi, la presse est libre de faire son travail », ajoute l'un d'eux. Les journalistes font le pied de grue aux abords de la nouvelle résidence des Sussex. REUTERS D'autant que le ...