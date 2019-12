Au Cameroun, les violences se multiplient et la situation humanitaire se dégrade, selon des ONG

Amnesty International et Human Rights Watch s'inquiètent des attaques de Boko Haram dans le nord et des combats entre militaires et séparatistes dans les régions anglophones.

Dans les villages camerounais frontaliers du Nigeria, les incursions de Boko Haram se multiplient. Pas un jour sans que le décompte des morts ne s'allonge. Entre janvier et novembre, au moins 275 personnes ont été tuées lors d'attaques du groupe djihadiste dans la région de l'Extrême-Nord, soit l'équivalent de 25 par mois, selon Amnesty International. Parmi les victimes, 225 étaient des civils, note l'ONG dans un communiqué paru mercredi 11 décembre.

« Les personnes que nous avons rencontrées vivent dans la terreur. Beaucoup ont déjà été témoins d'attaques de Boko Haram et ont perdu des proches ou des connaissances. Elles ne se demandent plus s'il y aura de nouvelles attaques, mais quand », déplore Samira Daoud, directrice d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. L'organisation de défense des droits humains a documenté les abus commis par le groupe djihadiste, les pillages, les incendies de maisons et de centres de santé, les vols de bétail...

Oreilles coupées

Les témoignages sont glaçants, comme ceux relatant l'attaque du village de Gakara, dans la nuit du 29 au 30 juillet. Les membres de Boko Haram ont trouvé un garçon de 9 ou 10 ans avec sa grand-mère et un vieil homme aveugle et ont voulu le kidnapper. « L'enfant s'est agrippé de toutes ses forces à sa grand-mère, pleurant et disant qu'il ne voulait pas partir. Les membres de Boko Haram ont alors abattu le garçon et le vieil homme », raconte un témoin cité par l'ONG. Au cours d'une autre incursion dans le même bourg, trois femmes de 27 à 40 ans ont eu une oreille coupée. « Les assaillants nous ont dit avoir fait ça parce qu'ils n'avaient pas pu attraper nos maris ; et que la prochaine fois, ils nous tueraient », relate l'une des victimes.

