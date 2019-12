Au cœur de la maternité de Bethléem, un véritable havre de paix

Sur un lit, deux poupons flottent dans des couches trop grandes. Quelques heures plus tôt, ces jumeaux prématurés ont poussé leur premier cri à la maternité de la Sainte-Famille de Bethléem, en territoire palestinien.Il est à peine 15 heures. Par la fenêtre, se dessine un ciel d'un bleu infini. A gauche, il y a Rayan, 2,45 kg, à droite, Faras, un peu plus dodu, 2,6 kg, dont le deuxième prénom devrait être Issa, Jésus en arabe. Un écho symbolique au Christ qui serait né, lui, il y a plus de 2000 ans, à 800 m de là, où trône la basilique de la Nativité, l'une des plus vieilles églises du monde.Encore aujourd'hui, à quelques jours de Noël, donner la vie dans cet établissement, qui a accepté de nous accueillir, a des allures de porte-bonheur. « Nous sommes Grecs orthodoxes. Naître dans l'hôpital du Christ a une grande signification pour nous », sourit Jumana, Palestinienne de 27 ans, penchée sur le berceau de ses garçons à la nurserie. Joues poudrées, brushing impeccable, rien ne permet de deviner sur son visage de poupée son accouchement difficile par césarienne à 36 semaines de grossesse. « Safe, safe (NDLR : je suis en sécurité) », répète-t-elle, en anglais. Cette professeure de maths et son mari, Samer, comptable, le savaient. Dans ce havre de tranquillité, tout irait bien. Ses copines, déjà mamans, le lui avaient assuré.4700 naissances par an Bethléem, en novembre. La maternité de la Sainte-Famille est gérée par l'Ordre de Malte depuis 1990. LP/Olivier Arandel Juché sur cette colline, en pleine ville, cet ancien hôpital, tenu jusqu'en 1990 par les Filles de la Charité, s'est mué en une maternité de pointe, dirigée et financée par l'Ordre de Malte France, l'organisation caritative catholique. C'est l'une des plus modernes, la seule de la région à posséder une unité néonatale de soins intensifs.Attirées par sa réputation, les familles, musulmanes à 90 %, y accourent du district ...