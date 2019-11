Au Burundi, quatre journalistes d'un journal indépendant incarcérés depuis un mois

Les reporters d'« Iwacu » sont accusés de « complicité d'atteinte à la sécurité de l'Etat ». Le pays est à la 159e place du classement mondial de la liberté de la presse de RSF.

C'était il y a un mois, jour pour jour. Le 22 octobre, vers midi, quatre journalistes d'Iwacu, un des derniers journaux indépendants du Burundi, sont envoyés par leur rédaction au nord-ouest de Bujumbura, dans la région de Bubanza. La nuit précédente, des affrontements entre un groupe rebelle venu de la République démocratique du Congo (RDC) voisine et les forces de l'ordre ont été signalés. L'équipe d'Iwacu va donc sur place pour rendre compte de la situation.

Cette zone du Burundi, où se trouve la plus grande réserve naturelle du pays, abrite régulièrement des groupes rebelles burundais. Un sujet sensible à traiter pour les journalistes alors que le régime du président Pierre Nkurunziza ne tolère aucune information pouvant porter atteinte à son image. A peine arrivés sur place, alors qu'ils mènent des entretiens avec des civils fuyant les combats, les journalistes et leur chauffeur sont arrêtés. L'une des reporters est même giflée par un policier.

Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Térence Mpozenzi et Egide Harerimana sont depuis incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Ils attendent toujours d'être jugés pour « complicité d'atteinte à la sécurité de l'Etat » et encourent vingt ans d'emprisonnement. « Cette arrestation est un nouvel exemple des restrictions des libertés de la presse qui sévissent au Burundi depuis la crise de 2015. Nous sommes effarés », déclare Antoine Kaburahe, le fondateur du journal, exilé en Belgique depuis 2015.

