Au bureau, femme et lesbienne: "la double peine"

Le message "Personne ne sait que je suis une lesbienne" sur un T-shirt en mars 2007 à Morlaix ( AFP / Fred TANNEAU )

Au travail, les femmes lesbiennes hésitent à faire leur "coming out". Quel que soit le secteur professionnel dans lequel elles évoluent, ou leur position dans la hiérarchie, elles craignent les remarques déplacées, l'incompréhension ou tout simplement les discriminations.

"Ça passe par une petite remarque ou un regard. Ça semble peu, mais c'est une petite pierre qui s'ajoute dans mon +sac à dos+", confie à l'AFP Aurore Foursy, 39 ans, cadre dans une entreprise agroalimentaire. "C'est un peu la double peine. Si en plus du sexisme, on vit avec une femme, on est davantage marginalisées".

Si 80% des lesbiennes disent avoir confié à une poignée de collègues être homosexuelles, elles sont moins d'un tiers à l'avoir évoqué devant leurs supérieurs hiérarchiques, selon les résultats d'une enquête Ifop réalisée auprès de 1.400 personnes pour l'association L'Autre cercle, qui lutte contre les discriminations au travail des personnes LGBT.

Parmi celles qui n'ont jamais évoqué au bureau leur vie de couple avec une femme, quatre sur dix disent avoir "inventé" une vie hétérosexuelle pour les conversations entre collègues, en changeant par exemple le prénom de leur compagne par un prénom masculin.

Aurore Foursy, elle, "essaie d'en parler dès le début" d'un nouveau poste. Afin de "ne pas être coincée" car "c'est dur de s'en sortir ensuite".

Plus de la moitié des lesbiennes qui n'ont pas caché leur homosexualité déclarent, selon l'enquête pour L'Autre cercle, avoir été victime d'au moins une forme de discrimination ou d'agression en raison de leur orientation sexuelle. Une proportion plus élevée dans des secteurs traditionnellement masculins, comme les transports ou l'industrie.

L'autocensure, les efforts pour se cacher et/ou la crainte des discriminations pèsent sur le moral et la santé des lesbiennes, qu'elles aient ou pas fait leur coming out dans leur vie professionnelle, relève l'association.

- "Sauter le pas" -

Et cela n'aide pas les lesbiennes "invisibles" à évoquer leur vie de couple ou de famille au bureau, comme c'est souvent l'usage pour leurs collègues hétéros. Beaucoup aimeraient pourtant en parler, mais n'osent pas par peur des conséquences.

"La hiérarchie et les différenciations de genre restent fortes. Ce n'est pas facile de dire tout haut qu'on est lesbienne dans un environnement" professionnel, déclare Anaïs, 26 ans, qui ne souhaite pas donner son nom de famille. "On reproduit les schémas, les clichés autour de la norme hétéro, sans se remettre en question", regrette cette salariée d'une grosse entreprise publique.

Relativement nouvelle eu sein de sa société, elle n'a pas encore évoqué sa vie amoureuse avec ses jeunes collègues. Mais elle pose sa gourde aux couleurs du drapeau LGBT sur son bureau. "La visibilité des LGBT est importante pour faire bouger les choses", dit-elle, espérant avoir bientôt le courage de sauter le pas auprès des collègues qu'elle apprécie le plus.

La solution pour aider les lesbiennes à être elles-mêmes au travail ? "La visibilité de collègues LGBT et l'exemplarité de l'entreprise, qui garantit un environnement de travail favorable", selon Sylvie Meisel, 63 ans.

Jusqu'à ses 45 ans, elle n'a jamais osé rien dire de sa vie affective et familiale au travail. "C'était une vraie autocensure. Tout le monde racontait son week-end, et moi je partais ou j'esquivais toute question", se souvient celle qui occupait alors un poste de direction dans une entreprise privée.

Au travail, les femmes dirigeantes sont déjà confrontées au sexisme, relève-t-elle. Si on ajoute le fait d'être lesbienne, "c'est la double discrimination".

Lorsqu'elle a changé d'employeur à 45 ans, elle a eu pour collègues des femmes qui ne cherchaient pas à cacher leur homosexualité. "C'est devenu facile d'en parler". Elle s'est alors rendue compte "du poids psychologique" qu'avait causé le silence qu'elle s'était imposé pendant plus de 20 ans.