Au Brésil, un gardien écope d’un carton jaune… pour avoir repoussé le ballon avec ses mains

N’importe quoi ces nouvelles règles de l’IFAB. C’est une scène peu banale qui est venue émailler la demi-finale du championnat d’Amazonie au Brésil dans la nuit de ce dimanche. Alors que le club de Manaus partait pour se qualifier sur le petit des scores, l’arbitre est venu siffler un penalty pour le club visiteur, Parintins. La raison ? Le gardien a repoussé un ballon adverse dans sa surface… Avec les mains.

Pelo Campeonato Amazonense, o árbitro marcou pênalti para o Parintins após o goleiro do Manaus defender a bola com as mãos. 📽️Rede Amazônicapic.twitter.com/MkCxuLPdhy…

JD pour SOFOOT.com