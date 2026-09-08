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Au bout du suspense, la Real Sociedad assassine Elche
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 00:26
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Au bout du suspense, la Real Sociedad assassine Elche

Au bout du suspense, la Real Sociedad assassine Elche

Ça paraît difficile à croire vu son avant-dernière place, mais Elche est l’une des équipes au jeu le plus ambitieux de toute la Liga. Dans un pays où le 4-4-2 est roi en dehors de Madrid et Barcelone, le technicien argentin Martin Anselmi essaye d’inculquer à ses Franjiverdes un projet d’équipe conservant la possession de balle et jouant toujours plus haut. Problème, la ville valencienne ne roule pas sur l’or, et doit faire avec des joueurs modestes. Des gars qui provoqueront des largesses défensives ou des cadeaux à la relance, offrant le break en une demi-heure à la Real Sociedad.

Elche est loin d’en avoir Lemar

Pourtant, on voit que cette équipe a du cœur, notamment par la grosse entrée de Thomas Lemar, qui fusille Unai Marrero pour réduire la marque (1-2, 67 e ) . Une volonté réaffirmée sept minutes plus tard, avec l’égalisation de Fer Niño. Malheureusement, leur enthousiasme les mène à leur perte, la défense se faisant balader une nouvelle fois dans le temps additionnel par un solo de Luka Sučić (2-3, 90 e ) . Les hommes de Pellegrino Matarazzo enchaînent un troisième match sans défaite, tandis qu’Elche traîne avec Valence au fond du classement.…

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