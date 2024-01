Au Bayern, Sacha Boey veut « suivre les traces de Philipp Lahm »

Après avoir mis Léo Dubois sur le banc, il veut s’attaquer à encore plus grand.

C’est le transfert que personne n’avait vu venir cet hiver, mais Sacha Boey se sent déjà comme chez lui au Bayern Munich. Arrivé en provenance de Galatasaray, contre 30 millions d’euros, le défenseur latéral droit de 23 ans espère se faire un nom dans le club qui a vu défiler Willy Sagnol, Franck Ribéry ou encore Lucas Hernandez. « Je vais essayer de faire de mon mieux, d’aider l’équipe le plus possible et de jouer match après match. Après, seul l’avenir nous le dira, mais j’espère faire de grandes choses » , a-t-il indiqué ce mardi lors de sa conférence de presse de présentation.…

EL pour SOFOOT.com