Au Bangladesh, on vibre pour l'Argentine

Ce mercredi, l'Albiceleste joue un match décisif contre la Pologne. Évidemment, l'Argentine toute entière va vibrer, mais pas seulement. En effet, un autre pays s'apprête à soutenir Messi et ses coéquipiers : le Bangladesh ! Mais pourquoi donc ?

Le 22 novembre dernier, alors que les dernières minutes des arrêts de jeu d'Argentine-Arabie saoudite s'égrenaient, un homme est mort de chagrin. Désespéré par l'incapacité de Messi, Di María et Lautaro à renverser la vapeur, cet homme a fait un infarctus juste avant le coup de sifflet final. Étant donné la passion débordante que suscite l'Argentine pour ses fans, le plus étonnant n'est pas le fait que ce malheureux ait cassé sa pipe de stress devant un match de son équipe. Mais que cette scène tragique se soit jouée au Bangladesh, à 16 700 kilomètres de Buenos Aires ! Depuis maintenant plusieurs décennies, les Bangladais sont complètementde l'Argentine. Après la victoire contre le Mexique, ce sont d'ailleurs des milliers de personnes qui sont sorties fêter le résultat dans les rues de Dhaka. Une présentatrice de télévision a même enfilé le maillot argentin à l'occasion du JT. Dans un Mondial qui a débuté avec une troupe de figurants venus du sous-continent indien jouant le rôle de supporters de chaque équipe, la passion des Bangladais pour l'Argentine n'est pas simulée. Loin de là. Les images saisies et relayées sur Twitter le prouvent. Au Bangladesh, on défile en rickshaw ou à moto en tenue céleste. On reprend même à son compte la coutume typiquement sud-américaine du, qui consiste à défiler par milliers sous le drapeau avant un match, pour soutenir son équipe.

Argentina ?? fans in Bangladesh ?? rallying with a mammoth ?? flag what they claim to be the longest ?? flag in the world. pic.twitter.com/bwqJyiER8v

Diego et Guerre des Malouines

— ARG Soccer News ™ ?? (@ARG_soccernews) November 13, 2022Mais pourquoi tant d'amour pour un pays situé à l'autre bout du monde avec lequel n'existe a priori aucune connexion historique ni culturelle ? L'affaire débute dans les années 1980. En 1982, la guerre des Malouines oppose le Royaume-Uni à l'Argentine. Les habitants du Bangladesh, ancienne colonie britannique qui entretient à ce titre une relation complexe avec l'Angleterre, prennent fait et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com