Attribution du Mondial 2022 au Qatar : l'enquête confiée à un juge d'instruction

L'enquête de la justice française s'accélère. Après trois ans d'enquête préliminaire, le Parquet national financier a ouvert lundi une information judiciaire.

L'enquête de la justice française autour de l'attribution de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar s'accélère. Selon Mediapart, le Parquet national financier (PNF) a ouvert une information judiciaire, lundi 9 décembre.

Le 18 juin, l'ex-président de l'Union des associations européennes de football (UEFA), Michel Platini, et Sophie Dion, l'ancienne conseillère technique chargée des sports du président Sarkozy, avaient été placés en garde à vue à Nanterre, dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), avant d'en sortir libres.

Claude Guéant, l'ex-secrétaire général de l'Elysée, avait, lui, été auditionné sous le statut de « suspect libre ». Ce jour-là, les trois protagonistes avaient été confrontés par les enquêteurs. Lesquels voulaient croiser leurs versions divergentes concernant un déjeuner organisé à l'Elysée, le 23 novembre 2010, soit une dizaine de jours avant le vote d'attribution du Mondial 2022.

Un déjeuner au centre de l'enquête

Ce déjeuner est au centre de l'enquête préliminaire du PNF, ouverte en 2016 pour « corruption privée », « association de malfaiteurs », « trafic d'influence et recel de trafic d'influence ». Autour de sa table, Nicolas Sarkozy avait convié Michel Platini, l'émir actuel du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, et le cheikh Hamad ben Jassem Al-Thani, alors respectivement premier ministre et ministre des affaires étrangères de l'émirat. Selon les archives de l'Elysée, auxquelles Le Monde a eu accès, Mme Dion et M. Guéant ont également participé à ce déjeuner.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr