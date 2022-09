Attentisme sur le marché des changes avant la Fed, nouveau coup de chaud en Asie

Le dollar évoluait peu face à l'euro, à la livre sterling ou au franc suisse à la veille du début de la réunion de la banque centrale américaine (Fed), tandis que plusieurs devises asiatiques fléchissaient de nouveau face au billet vert.

Vers 20H00 GMT, l'euro était quasiment à l'équilibre (+0,07%) face au dollar, à 1,0023 dollar pour un euro, tandis que la livre sterling avançait elle de 0,14%.

Pour Mazen Issa, de TD Securities, les cambistes sont en position d'attente avant la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, qui s'ouvre mardi, avec une décision attendue mercredi.

Les opérateurs attribuent au scénario d'une hausse de 0,75 point de pourcentage une probabilité de 82%, selon le modèle de la Bourse CME.

"Une hausse de taux mercredi couplée à l'engagement de continuer à monter pourraient maintenir l'orientation du dollar à la hausse", a annoncé Joe Manimbo, de Convera.

Même si le marché a intégré l'idée d'une hausse de 0,75 point de pourcentage, le président de la Fed Jerome Powell "pourrait se montrer encore plus ferme qu'il ne l'a fait jusqu'ici", prévient Mazen Issa. "La question, c'est de savoir à quel point il va se montrer offensif durant la conférence de presse."

M. Powell pourrait également donner des éléments sur le taux "final" (terminal rate), soit le pic de ce cycle de resserrement monétaire, que les cambistes ont encore du mal à appréhender.

La cible privilégiée par les opérateurs est celle d'un taux à 4,50%, voire 4,75%, en mars, à son sommet, avant un reflux.

"La Fed pourrait emprunter beaucoup de chemins différents durant cette réunion", a prévenu Mazen Issa, ce qui incite les cambistes à la prudence.

En Asie, la dégringolade s'est poursuvie lundi pour plusieurs devises de la région, notamment le ringgit malaisien, renvoyé à son plus faible niveau depuis plus de 24 ans face au dollar.

Le dollar taïwanais, lui, a enregistré un plus bas de trois ans face au "greenback".

La politique monétaire de la Fed met sous pression beaucoup de ces monnaies, y compris le yuan chinois et le yen japonais.

"Ils dépendent beaucoup de la demande globale" et de la santé du commerce international, qui montre des signes de plus en plus prononcés de ralentissement, souligne Mazen Issa.

En outre, ajoute l'analyste, un contexte de détérioration de la conjoncture économique profite généralement au dollar, considéré comme une valeur refuge.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

20H00 GMT 21h00 GMT