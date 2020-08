Attention, Robert Lewandowski est toujours autant en forme

Auteur d'un doublé et de deux passes décisives contre Chelsea en huitième de finale retour de Ligue des Champions, Robert Lewandowski place à lui seul le Bayern Munich parmi les grands favoris de la victoire finale en C1. Que la pandémie de coronavirus soit passée par là ou que la saison de Bundesliga soit achevée, le Polonais reste en effet toujours aussi impressionnant et ne semble jamais en manque de rythme.

Vidéo

Double doublé, mais pas que

Ce vendredi, Karim Benzema n'avait franchement aucune raison d'être heureux niveau football. D'abord parce que son Real se faisait éliminer en huitièmes de finale de Ligue des Champions, par Manchester City. Ensuite parce que son but marqué, en plus de se révéler inutile au score, n'allait pas lui permettre de conserver sa quatrième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Certes, il venait de grimper sur ce Top 4 en doublant Robert Lewandowski. Mais il savait pertinemment que son concurrent jouait le lendemain, et qu'il ne resterait pas muet.Bingo : au même stade de l'épreuve, face à Chelsea, le Polonais a récupéré sa position en s'offrant un doublé fastoche. Sans se faire mal, sans forcer, sans douter. Il faut dire que lui et son Bayern Munich se sont avancés en toute confiance contre les, forts d'une large avance suite à leur 3-0 glané à Stamford Bridge. Alors, les Bavarois ont terminé le travail. Telle une machine en parfait état de fonctionnement, impossible à faire dérailler avec un moteur impliqué sur les quatre réalisations inscrites.Lewandowski a débuté son numéro par une accélération décisive, poussant Willy Caballero à la faute dans sa propre surface de réparation dès la huitième minute. Penalty obtenu, tiré et transformé par le héros Lire la suite de l'article sur SoFoot.com