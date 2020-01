Attention, bouchons en direction de Lyon

Décimée avant la trêve, l'attaque lyonnaise pourrait se retrouver profondément transformée ces prochains jours. Reste à savoir si empiler les Toko Ekambi et autres Kadewere est bien nécessaire à l'heure actuelle...

NantesLyon le 18/01/2020 à 20:55 Coupe de France Diffusion sur

S'il y a bien un mot à ne plus prononcer à Lyon ces dernières semaines, c'est bien "". Surtout quand il sert à qualifier des ligaments et que ceux-ci sont rompus. Ainsi, les jeunes Oumar Solet et Sofiane Augarreau ont subi récemment le même préjudice que Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, out jusqu'à la fin de la saison. Si les méthodes des préparateurs physiques peuvent être remises en question, l'Olympique lyonnais a choisi pour se soigner de dériver ce mot de "" en "". Car en ces dernières semaines de mercato, le club rhodanien lance les grandes manœuvres afin de se renforcer offensivement. Selon, un accord semblait être trouvé vendredi avec Karl Toko Ekambi, avec un chèque de 20 millions d'euros à l'ordre du Villarreal CF, même si Jean-Michel Aulas s'empressait d'appeler à la patience sur Twitter. "