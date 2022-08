Attentats de Trèbes et Carcassonne en 2018: sept personnes seront jugées aux assises

Un membre du GIGN devant le supermarché de Trèbes, où une prise d'otages a coûté la vie à quatre personnes, le 23 mars 2018 ( AFP / ERIC CABANIS )

Trois juges d'instruction antiterroristes ont ordonné mercredi que sept personnes soient jugées par la cour d'assises spéciale pour avoir, à des degrés divers, aidé Radouane Lakdim à commettre les attentats de Trèbes et Carcassonne en mars 2018, qui avaient fait quatre morts dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Les suspects, six hommes et une femme âgés de 22 à 33 ans, ne sont pas poursuivis pour complicité mais pour avoir favorisé le passage à l'acte de l'assaillant, un délinquant de droit commun radicalisé tué le jour des faits lors d'un assaut du GIGN.

Dans une ordonnance de mise en accusation signée mercredi et consultée par l'AFP, les magistrats vont plus loin que les réquisitions du parquet national antiterroriste (Pnat) et ordonnent que cinq des suspects soient jugés pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Un portrait du Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame lors d'un hommage au ministère de l'Intérieur, le 28 mars 2018 à Paris ( AFP / BERTRAND GUAY )

Parmi ces accusés figurent la petite amie et le plus proche ami de l'assaillant, Marine Pequignot, 22 ans, et Samir Manaa, 27 ans, ainsi que Sofian Boudebbouza, aujourd'hui âgé de 24 ans. Déjà condamné quand il était mineur pour avoir projeté de se rendre en zone irako-syrienne en 2017, ce dernier est accusé d'avoir fourni un soutien intellectuel à Radouane Lakdim.

A leurs côtés, deux autres hommes, Reda El Yaakoubi, 32 ans, et Ahmed Arfaoui, 27 ans, comparaîtront pour la même qualification criminelle, alors que le Pnat n'avait retenu à leur encontre que des délits.

L'un des deux, beau-frère de l'auteur, avait nettoyé le domicile familial des Lakdim, emmenant un sac volumineux avec lui, avant une perquisition des policiers.

Deux autres suspects seront jugés pour des délits connexes, notamment la détention d'armes.

Tous ont assuré ignorer le projet criminel de Radouane Lakdim, âgé de 25 ans, fasciné par les armes et haïssant les forces de l'ordre.

Les juges d'instruction ont en revanche ordonné un non-lieu pour un quadragénaire, présenté comme un père de substitution de Radouane Lakdim et qui était un informateur des renseignements.

Délinquant de droit commun fiché en raison de sa radicalisation, Radouane Lakdim avait volé une voiture à Carcassonne le matin du 23 mars 2018. Armé, il avait tué le passager de 61 ans et blessé le conducteur de 26 ans.

Carte de la région de Carcassonne-Trèbes avec déroulé des évènements ( AFP / )

Il avait ensuite tiré sur un groupe de CRS à proximité de leur caserne, blessant l'un d'eux, avant de rejoindre un supermarché à Trèbes. Se présentant comme un soldat du groupe Etat islamique (EI) et criant "Allah Akbar", il y avait tué un boucher et un client.

Le lieutenant-colonel Beltrame, qui s'était substitué à une hôtesse de caisse prise en otage par Radouane Lakdim, avait tenté d'obtenir la reddition de l'assaillant, avant d'être égorgé.

La revendication de l'EI a été jugée "opportuniste" par la justice: les investigations n'ont pas établi que Radouane Lakdim avait eu des contacts avec l'organisation avant de passer à l'acte.