Attentat de Trèbes : les relations d'un indic avec le terroriste interrogent

C'est une enquête qui dure depuis maintenant plus d'un an et demi. Le 23 mars 2018, Radouane Lakdim avait successivement tué le conducteur d'une voiture à Carcassonne et blessé son passager, avant de prendre en otage les clients et les employés d'un supermarché Super U à Trèbes. Il avait alors abattu un boucher, un client et le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui avait donné sa vie en se substituant à une femme retenue en otage.Lire aussi Colonel Arnaud Beltrame, vie et destin d'un hérosSept suspects ont été mis en examen, dont la femme du terroriste, dans le cadre des investigations. Mais le 3 octobre dernier, un nouveau suspect au rôle ambigu a été mis en examen pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » et « détention et cession d'armes de catégorie A et B en relation avec une entreprise terroriste », de façon très discrète, révèle Le Parisien.Cet ancien militaire reconverti dans le privé aurait fourni l'arme qu'a utilisée Radouane Lakdim le 23 mars 2018. La DGSI, au cours de son enquête, a entendu parler d'un ancien militaire qui s'est adonné au trafic d'armes. Selon un proche de Radouane Lakdim, le terroriste aurait planifié des braquages avec des armes obtenus grâce à lui. En échange, l'homme aurait reçu une partie du butin. La DGSI au courant de la radicalisation du terroriste ?L'individu mis en examen aurait dans le même temps joué le rôle d'informateur auprès d'un des services...