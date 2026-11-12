Attentat de Trappes : le RN annonce une plainte en diffamation contre Tondelier

Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti Les Écologistes et candidate à la présidentielle de 2027, le 22 octobre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le Rassemblement national va déposer "très prochainement" une plainte en diffamation contre Marine Tondelier, a indiqué jeudi Andréa Kotarac, porte-parole de Marine Le Pen, qui reproche à la cheffe des Ecologistes d'avoir affirmé que l'auteur de l'attentat raciste de Trappes avait "tué au nom du RN".

"On engagera une procédure judiciaire contre Mme Tondelier", avait affirmé dès jeudi matin M. Kotarac sur franceinfo, soulignant que la secrétaire nationale des Écologistes avait "expliqué que le tireur aurait tué au nom du RN".

De fait, la semaine dernière, la patronne des Verts avait déclaré sur BFMTV que Kévin Tessier, l'auteur de l'attentat raciste des Yvelines, "avait chez lui des tracts d'un parti politique qui peut arriver au pouvoir" (en réalité des autocollants "Vive la France, RN, fier d'être français" qu'il avait lui-même fait fabriquer).

"Qu'est-ce qu'on fait de ce parti ? On considère qu'il est un parti comme les autres alors que des gens tuent en son nom ?", avait ajouté Mme Tondelier.

Une mise en cause que le RN "ne laissera pas passer", a réagi M. Kotarac, disant être prêt à "débattre avec la gauche, avec des adversaires politiques, (mais) jamais sur la base de fake news".

Sollicité ensuite par l'AFP pour préciser si le parti à la flamme préparait bien une plainte en diffamation contre Mme Tondelier et si celle-ci avait déjà été déposée, le porte-parole a répondu : "très prochainement".

Interrogée jeudi soir sur BFMTV, la candidate écologiste à l'Élysée s'est dite "extrêmement sereine" car "habituée des menaces de procédures-bâillons" de la part du RN. "J'ai été souvent poursuivie par eux, jamais condamnée (...) j'ai toujours gagné", a souligné l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont, fief du parti d'extrême droite dans le Pas-de-Calais.

Assumant ses propos à l'encontre du RN, Mme Tondelier a maintenu que "dans cette séquence sur Trappes, ils sont incapables de prononcer les bons mots".

"Je ne dis pas que c'est un membre actif du RN qui, au nom de Marine Le Pen, a été assassiner des gens dans les rues", a-t-elle développé, "je dis juste qu'il y a quand même une remise en question à avoir (pour) des mots qu'on prononce sur les plateaux, qui précèdent des actes et qui peuvent être parfois des munitions".