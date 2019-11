Attentat de Paris : François Hollande raconte la nuit meurtrière du 13 novembre 2015

Dans son bureau parisien, sur la cheminée, trône une photo de la grande « marche républicaine » contre les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher du 11 janvier 2015. Mais il n'y en a aucune évoquant la nuit meurtrière du 13 novembre de la même année, celle où eurent lieu l'attentat contre le Stade de France et les tueries sur les terrasses parisiennes et dans la salle de spectacle du Bataclan qui, au total, firent 131 morts ? dont 90 au Bataclan ? et 413 blessés. François Hollande n'a conservé qu'une affiche de Life for Paris, l'association de victimes. « On peut garder des photos des moments de fierté, de mobilisation, mais pour les jours de douleur, c'est plus difficile », glisse celui qui était alors le président de la République. Pour Le Point, François Hollande a accepté de restituer au plus près ces minutes dramatiques qui restent l'une des épreuves les plus douloureuses de son quinquennat.Le Point : Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en tant que chef d'État, mais aussi comme homme, au cours de ces événements tragiques qui ont endeuillé la France le 13 novembre 2015 ?François Hollande : Bien entendu, cet enchaînement pour ne pas dire ce déchaînement de violences, la folie meurtrière des terroristes. Je suis saisi dès le Stade de France par l'acte premier, mais vont suivre une série d'informations qui se révèlent plus dramatiques les unes que les autres, plus meurtrières encore. C'est cette...