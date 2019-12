Attentat de Londres : Boris Johnson, homme à poigne

L'attentat terroriste de London Bridge a propulsé la sécurité à l'avant-plan de la campagne en vue des élections législatives du 12 décembre. L'attaque au couteau perpétrée par Usman Khan, qui a fait deux morts et plusieurs blessés le 29 novembre à Londres, conforte l'image de fermeté de Boris Johnson face à Jeremy Corbyn, jugé trop conciliant envers le terrorisme. Le Premier ministre a saisi l'occasion créée par le geste de l'islamiste convaincu, âgé de 28 ans, pour annoncer des mesures draconiennes : abandon des remises de peine dont bénéficient les terroristes, révision des lois sur la protection des droits de l'homme « en faveur de nos services de renseignements et de sécurité » et renforcement des effectifs de la lutte antiterroriste. Surtout, Johnson a accusé l'opposition travailliste d'être responsable du carnage en raison de la législation de 2008 introduite par le gouvernement Labour de Gordon Brown rendant obligatoire la libération de prisonniers à mi-parcours de la peine en cas de bonne conduite. Reprendre la main sur sa souveraineté juridiqueLa personnalité d'Usman Khan, abattu par la police, est du pain bénit pour les conservateurs. L'auteur de la tuerie au poignard avait été condamné en 2012 à une peine illimitée pour avoir voulu commettre un attentat contre la Bourse de Londres. La sentence avait été cassée à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Ayant écopé d'une peine de...