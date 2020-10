Trois jours après l'assassinat de Samuel Paty, qui avait été la cible d'une campagne d'indignation d'islamistes sur internet après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet, le ministre de l'Intérieur a dénoncé lundi matin sur Europe 1 le rôle des réseaux sociaux.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le 27 septembre 2020 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). ( POOL / BERTRAND GUAY )

Après l'assassinat de Samuel Paty vendredi à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), des opérations de police étaient menées lundi, et se poursuivront dans les prochains jours, contre "des dizaines d'individus" de la mouvance islamiste , a annoncé lundi matin 19 octobre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Depuis l'attentat, "plus de 80 enquêtes" pour haine en ligne ont par ailleurs été ouvertes contre "tous ceux qui de façon apologique ont expliqué d'une manière ou d'une autre que ce professeur l'avait bien cherché", a-t-il ajouté, affirmant que des interpellations avaient eu lieu.

"Je suis d'accord avec cette idée qu'il y a des commanditaires par la haine des réseaux sociaux. Il va falloir remettre le travail sur la haine en ligne", a-t-il estimé. "Nous ne pouvons pas continuer à laisser faire ce genre de fatwas contre par exemple ce professeur, demain contre un policier, après-demain contre un journaliste", a martelé le ministre.

Samuel Paty, victime d'une campagne de mobilisation en ligne

Samuel Paty a été décapité vendredi vers 17H00 près du collège où il enseignait l'histoire-géographie dans un quartier calme de Conflans-Sainte-Honorine. Son assaillant, un Russe tchétchène de 18 ans né à Moscou, Abdoullakh Anzorov, a ensuite été tué de neuf balles par la police. Sur Twitter, il a expliqué son geste en disant vouloir se venger de celui "qui a osé rabaisser Muhammad".

Depuis, au moins 11 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, dont le père d'une élève de la victime et un militant islamiste très actif connu de la police, Abdelhakim Sefrioui. Les deux hommes avaient entamé une campagne de mobilisation en ligne pour dénoncer l'initiative du professeur de montrer à sa classe de 4eme les caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, et appelé à son renvoi du collège.

"Ils ont manifestement lancé une fatwa contre le professeur" , a-t-il insisté. "Le parquet antiterroriste verra s'il les qualifie comme complice d'acte terroriste. Ils sont en garde à vue. Et le procureur antiterroriste travaille et met énormément de moyens, avec le concours des services de police, pour les confondre et les condamner", a-t-il ajouté.

Le terme fatwa est souvent utilisé pour désigner un appel au meurtre ou une condamnation à mort , ce qui est très réducteur. Émise par un mufti (religion musulman, interprète de la loi musulmane), "une fatwa est un avis juridique en réponse à une question métaphysique, religieuse ou théologique".

Gérald Darmanin a par ailleurs regretté que la police et la justice ne disposent pas en l'état d'outils pour combattre la haine en ligne, et a rappelé que la proposition de loi de Laetitia Avia, portant précisément sur ce sujet, avait été censurée car elle portait trop atteinte à la liberté d'expression. "Le gouvernement a essayé avec le Parlement d'avoir des armes pour lutter contre la haine en ligne", a-t-il rappelé. "La proposition de loi de Mme Avia, qui aurait permis de faire retirer et de poursuivre ce père de famille, a été censurée par le Conseil constitutionnel."