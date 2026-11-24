Attentat à la voiture piégée en Colombie : le président accuse une dissidence des ex-Farc

Le bâtiment du siège du gouvernement local endommagé par l'explosion d'une bombe à Villavicencio, en Colombie, le 24 novembre 2026 ( AFP / Mario TORO )

Le président colombien Abelardo de la Espriella a accusé mardi des dissidents des ex-Farc d'être responsables de l'attentat à la voiture piégée qui a frappé la ville de Villavicencio, dans le centre du pays, au jour du 10e anniversaire d'un accord de paix historique avec cette guérilla.

"Le bandit Antonio Medina (...) est le coupable et nous allons le traquer", a déclaré le dirigeant de droite dure depuis cette ville de près de 600.000 habitants, capitale du département du Meta, où 25 personnes ont été blessées et des dizaines de bâtiments détruits par une explosion lundi soir.

Antonio Medina est le nom de guerre d'un commandant d'un groupe dissident de l'ex-guérilla marxiste des Farc dirigé par l'homme le plus recherché de Colombie, un autre guérillero connu sous le nom d'Ivan Mordisco.

Le président colombien Abelardo de la Espriella s'adresse aux médias à son arrivée sur les lieux d'un attentat à la voiture piégée à Villavicencio, en Colombie, le 24 novembre 2026 ( AFP / Mario TORO )

La voiture bourrée d'explosifs a soufflé la façade du siège du gouvernement local, qui était, selon le président, la cible de l'attentat.

L'explosion s'est produite à la veille du dixième anniversaire de la signature, le 24 novembre 2016, de l'accord de paix ayant mis fin à un demi-siècle de conflit armé entre l'État et les Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie), alors la plus puissante guérilla du continent.

Cet accord historique a apporté la paix à une grande partie de la Colombie, mais divers groupes armés, parmi lesquels des dissidents des défuntes Farc opposés à l'accord, ont intensifié leurs attaques ces dernières années.

L'attentat de jeudi soir a eu lieu quelques heures après une attaque de drone contre le siège de la police dans la ville de Cucuta (est), près de la frontière avec le Venezuela, qui a blessé trois personnes dont un bébé de 18 mois, selon M. de la Espriella.

Des quartiers du centre de Villavicencio ont été ravagés par l'explosion, qui a suscité une vive émotion.

Des voitures endommagées après l'explosion d'une bombe à Villavicencio, en Colombie, le 24 novembre 2026 ( AFP / Mario TORO )

Johan Pérez, propriétaire d'un magasin de chapeaux, a été sonné par la déflagration survenue sur la place principale.

Dans son magasin, "les portes ont été enfoncées, les vitres brisées, certaines vitrines à l'intérieur ont volé en éclats", a-t-il expliqué à l'AFP d'une voix brisée, "c'est un miracle que nous soyons encore en vie".

"Le narcoterrorisme est désespéré car nous le combattons avec détermination", a réagi dans la foulée le président de la Espriella.

Au pouvoir depuis le 7 août, il mène une offensive militaire soutenue par les États-Unis contre les groupes armés impliqués dans la trafic de cocaïne et responsables de la pire vague de violence qu'ait connue la Colombie depuis une décennie.

"J'avertis les narcoterroristes responsables (...) : cet attentat ne restera pas impuni", a assuré le dirigeant jeudi sur X.

"Fausse paix"

Dans certaines parties du Meta, ainsi que plusieurs autres régions du pays, des factions dissidentes des Farc et des groupes paramilitaires continuent d'opérer en dépit de l'accord de paix, s'enrichissant à travers le narcotrafic, l'extorsion et l'exploitation illégale d'or.

Un homme blessé parle au téléphone portable après l'explosion d'une bombe près du siège du gouvernorat du Meta, à Villavicencio, en Colombie, le 23 novembre 2026 ( AFP / Mario TORO )

Les voitures piégées ont fait leur retour et des groupes armés, dont la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN) qui opère dans la région de Cucuta, utilisent de plus en plus des drones chargés d'explosifs.

L'ex-président Juan Manuel Santos (2010-2018), qui a négocié l'accord de 2016 et reçu le prix Nobel de la paix, a déclaré cette semaine à l'AFP que le gouvernement actuel faisait fausse route en choisissant la puissance militaire contre ces organisations.

"Ce gouvernement ne se rend pas compte que pour résoudre une bonne partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés, la meilleure solution est de mettre en œuvre l'accord", a-t-il affirmé.

L'ex-otage franco-colombienne Ingrid Betancourt, qui a passé plus de six ans en captivité aux mains des Farc, s'est pour sa part montrée très critique à l'égard de l'accord de paix, qui selon elle n'a "pas tenu ses promesses". Elle estime qu'il n'a pas assez puni les anciens chefs de la guérilla.

Un bâtiment endommagé après l'explosion d'une bombe à Villavicencio, en Colombie, le 24 novembre 2026 ( AFP / Mario TORO )

Mme Betancourt soutient la ligne dure en matière de sécurité du président de la Espriella. "L'Etat doit intervenir pour préserver la vie et la propriété des personnes qui vivent en Colombie", dit-elle.

Peu de temps avant l'attentat de Villavicencio, Abelardo de la Espriella avait vivement critiqué l'accord de 2016, le qualifiant de "fausse paix".

Il a à plusieurs reprises promis aux groupes armés restants, y compris les factions issues des ex-Farc, "la tombe ou la prison".