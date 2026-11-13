Attentat à la voiture piégée à Moscou, un ancien responsable ukrainien blessé-médias

Un ex-conseiller de l'ancien Premier ministre ukrainien Mykola Azarov, une figure pro-russe balayée par la révolution de Maïdan en 2014, a été blessé vendredi à Moscou dans l'explosion d'une voiture piégée, rapportent les médias russes.
Selon le quotidien Kommersant, Sergueï Zavorotniy a été hospitalisé pour blessures. La voiture aurait explosé à Tchertanovo, un quartier de la capitale russe.
Ren TV et la chaîne 112 sur Telegram rapportent que Sergueï Zavorotniy a perdu son bras gauche dans l'attentat et qu'il souffre également d'une commotion cérébrale et de fractures des côtes.
Le comité d'enquête de la Fédération de Russie a annoncé avoir lancé des investigations.
Jeudi, c'est un membre de l'armée russe qui a été tué dans un attentat à la voiture piégée à Saint-Pétersbourg.
L'Ukraine, qui a pu revendiquer par le passé certaines de ces opérations sur le sol russe, n'a pas livré de commentaire dans l'immédiat.
Mykola Azarov, Premier ministre de 2010 à 2014, avait trouvé refuge en Russie en 2014 après la chute du président Viktor Yanoukovitch.
(Reportage Reuters, version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)
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