Attentat à la voiture piégée à Moscou, un ancien responsable ukrainien blessé

Un ex-conseiller de l'ancien Premier ministre ukrainien Mykola Azarov, une figure pro-russe balayée par la révolution de Maïdan en 2014, a été blessé vendredi à Moscou dans l'explosion d'une voiture piégée, o nt annoncé des enquêteurs russes .

Sergueï Zavorotniy a été hospitalisé pour blessures après l'explosion de la voiture à Tchertanovo, un quartier de la capitale russe, lit-on dans le communiqué des enquêteurs.

I l s'agit du deuxième incident de ce type en deux jours : Jeudi, c'est un membre de l'armée russe qui a été tué dans un attentat à la voiture piégée à Saint-Pétersbourg.

L'Ukraine, qui a pu revendiquer par le passé certaines de ces opérations sur le sol russe, n'a pas livré de commentaire dans l'immédiat.

Ren TV et la chaîne 112 sur Telegram rapportent que Sergueï Zavorotniy a perdu son bras gauche dans l'attentat et qu'il souffre également d'une commotion cérébrale et de fractures des côtes.

Le comité d'enquête de la Fédération de Russie a annoncé avoir lancé des investigations.

Mykola Azarov, Premier ministre de 2010 à 2014, avait trouvé refuge en Russie en 2014 après la chute du président Viktor Yanoukovitch.

I l a dit à l'agence de presse russe TASS ne pas connaître les détails de l'attentat visant son ancien collaborateur, tout en déclarant que ce dernier y avait survécu.

(Reportage Reuters, version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)