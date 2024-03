Atteint de la maladie de Charcot, Charles Biétry salue le projet de loi sur l’aide à mourir

Le journaliste sportif Charles Biétry, ancien patron des sports de Canal+ ou encore de beIN Sports, a publié ce mercredi une tribune dans L’Équipe pour saluer le projet de loi sur « l’aide à mourir » d’Emmanuel Macron. Dans un entretien accordé ce dimanche à La Croix et Libération , le président de la République avait dévoilé le contenu d’un texte législatif qui ouvrira « la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes ».

Dans un texte touchant, Charles Biétry explique comment il vivait le fait d’être atteint de la maladie de Charcot, une pathologie neurodégénérative paralysant progressivement les muscles et qui l’empêchera à terme de marcher, parler, avaler puis respirer. « J’ai reçu comme un cadeau du ciel le projet d’aide à mourir du président de la République, a écrit le journaliste. Plus besoin d’aller en Suisse, plus besoin de se cacher dans le cabinet d’un médecin qui transgresserait la loi, plus besoin de se battre pour qu’on respecte ma liberté. Parce que qui peut s’arroger le droit de choisir ma mort ? Je respecte la position de ceux qui, en bonne santé pour l’immense majorité, ne pensent pas comme moi, mais je leur dis : “Laissez-moi mourir tranquille .” » Charles Biétry avait déjà publié un message plus court sur X ce mardi pour exprimer sa gratitude envers ce projet de loi.…

FL pour SOFOOT.com